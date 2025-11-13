Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων... συνομιλούν με τον δημιουργό του Bitcoin, Satoshi Nakamoto
12:32 - 13 Νοε 2025

Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων... συνομιλούν με τον δημιουργό του Bitcoin, Satoshi Nakamoto

Reporter.gr Newsroom
Η Bitget δημοσίευσε την νέα της έκθεση με τίτλο «Ask Satoshi», αποκαλύπτοντας τις ερωτήσεις που θα έκαναν οι χρήστες κρυπτονομισμάτων στον μυστηριώδη δημιουργό του Bitcoin, αν είχαν τελικά την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί του.

Η έκθεση βασίζεται σε αποτελέσματα της πρόσφατης καμπάνιας της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρήστες είχαν την ευκαιρία να «μιλήσουν» στον Satoshi Nakamoto, μέσω του GetAgent, του AI-βοηθού συναλλαγών της Bitget. Η καμπάνια πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δεκαεπτά ετών από τη δημοσίευση του Whitepaper του Bitcoin, του ορόσημου που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται τα χρήματα, την αυτονομία και τα ανοιχτά συστήματα.

Μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, περισσότεροι από 10.000 συμμετέχοντες σε 90 χώρες υπέβαλαν περισσότερες από 30.000 ερωτήσεις μέσω του GetAgent, προσφέροντας μια νέα και ενδιαφέρουσα οπτική στο πώς η σύγχρονη κοινότητα των κρυπτονομισμάτων ερμηνεύει την ιστορία του Bitcoin σε μια εποχή που καθορίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκθεση δείχνει ότι το ενδιαφέρον γύρω από τον αρχικό σκοπό δημιουργίας του Bitcoin παραμένει εξίσου ισχυρή με το ενδιαφέρον για την τιμή του. Σχεδόν το 40% των ερωτήσεων επικεντρώθηκαν στο εάν το Bitcoin έχει παραμείνει πιστό στα αρχικά του ιδανικά, με τους χρήστες να εξερευνούν θέματα αποκέντρωσης, εμπιστοσύνης και εξέλιξης του ψηφιακού χρήματος. Οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν σε περισσότερες από δέκα γλώσσες, ενώ ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή προέκυψε από τις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας και της Ευρώπης. Είναι εντυπωσιακό ότι το 75% των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στην αγγλική γλώσσας προήλθε από μη αγγλόφωνες χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως o GetAgent μειώνουν τα γλωσσικά εμπόδια και συμβάλλουν στο να καταστεί η εκπαίδευση γύρω από τα κρυπτονομίσματα πιο προσιτή, πέρα από εθνικά σύνορα.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η trading συμπεριφορά έδειξαν, επίσης, σαφείς παραλληλισμούς. Το 90% των κύριων χρηστών του GetAgent πραγματοποίησε συναλλαγές μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες, με το 75% να είναι ενεργό την τελευταία εβδομάδα. Οι συναλλαγές κορυφώθηκαν μεταξύ 10 μ.μ. και μεσάνυχτα με τη χρήση του GetAgent να ακολουθεί το ίδιο μοτίβο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι traders στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια ενεργών συνεδριών της αγοράς για άμεση βοήθεια και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Οι χρήστες επικεντρωνόταν περισσότερο σε θεματικές σχετικά με την εκπαίδευση, την έρευνα και τον στρατηγικό σχεδιασμό, τονίζοντας τον διττό ρόλο του GetAgent, ως συνεργάτη στην εκτέλεση συναλλαγών και ως εργαλείου εκμάθησης.

Οι διαφορές μεταξύ των VIP και των τακτικών χρηστών ήταν, επίσης, εμφανείς. Οι VIP χρήστες αλληλεπιδρούσαν με τoν GetAgent με πιο άμεσο τρόπο, συχνά μέσω γραφημάτων K-line, και διατύπωναν πιο στοχευμένα ερωτήματα που επικεντρώνονταν στην διαχείριση κινδύνου, τους κύκλους της αγοράς και τις μακροοικονομικές μεταβολές. Οι τακτικοί χρήστες επέλεγαν τις προτεινόμενες ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας τον ΑΙ-βοηθό για να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του συστήματος. Μαζί, αυτές οι συμπεριφορές δείχνουν πώς o GetAgent αντανακλά τόσο την ωριμότητα των χρηστών, την εμπιστοσύνη τους στις συναλλαγές, όσο και την έκθεσή τους στην αγορά.

Η «Ask Satoshi» εμπειρία ανέδειξε μια φιλοσοφική πλευρά του κόσμου των κρυπτονομισμάτων. Οι πιο συχνές ερωτήσεις αφορούσαν το εάν το Bitcoin εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει την αρχική πρόθεση του Satoshi, αν θα υιοθετούσε την τεχνητή νοημοσύνη και γιατί ο ίδιος επέλεξε να εξαφανιστεί. Οι τοπικές παραλλαγές εμπλούτισαν τη συζήτηση, με ορισμένους ομιλητές να εστιάζουν στην αποκέντρωση και με άλλους να διερευνούν ζητήματα ταυτότητας, κληρονομιάς ή κινδύνων ασφαλείας.

«Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το παγκόσμιο κοινό των κρυπτονομισμάτων εξελίσσεται από κερδοσκόπους σε υπεύθυνους επενδυτές, θέτοντας βαθύτερα ερωτήματα σχετικά με τον ουσιαστικό σκοπό του κλάδου και όχι μόνο την τιμή», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget. «Το να βλέπουμε τους χρήστες να συνομιλούν με τον Satoshi, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δείχνει πόσο παγκόσμιος έχει γίνει αυτός ο διάλογος. Είναι μια υπενθύμιση ότι τα κρυπτονομίσματα απευθύνονται σε όλους, και ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις αρχές του με διαφορετικό τρόπο».

Η έκθεση φανερώνει μια παγκόσμια κοινότητα κρυπτονομισμάτων που είναι πιο ενημερωμένη, πιο ποικιλόμορφη και που επηρεάζεται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να συγκλίνουν, το νέο μοντέλο Universal Exchange της Bitget έρχεται να υποστηρίξει αυτήν την επόμενη φάση, όπου οι traders δεν ασχολούνται μόνο με τις αγορές, αλλά και με τις ιδέες και τις καινοτομίες που τις διαμορφώνουν. Σε συνεργασία με τον GetAgent, η έκθεση αξιοποιεί το βάθος ανάλυσης του ΑΙ-βοηθού για να αποκαλύψει τα μοτίβα, τις ερωτήσεις και τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν το σημερινό τοπίο των κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, αναδεικνύει πώς ο GetAgent εξελίσσεται από ένα εργαλείο συναλλαγών σε έναν έξυπνο συνεργάτη, ικανό να ερμηνεύει το παγκόσμιο συναίσθημα και να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σκέφτονται για το μέλλον των χρηματοοικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 12:41
