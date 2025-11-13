Φάμελλος: Αναγκαία η φορολογική ελάφρυνση και η αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια

Την μείωση των έμμεσων φόρων και την αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια, πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (13/11) στο Mega.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το πρώτο που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια. Υπάρχει μια έκρηξη ακρίβειας, η οποία συνδέεται με τους χαμηλούς μισθούς. Από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, έχουμε έναν τριπλασιασμό των τιμών. Χθες ανακοίνωσε η Eurostat ότι η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό. Είμαστε 2,2 φορές κάτω από τον μέσο όρο μισθών της Ευρώπης. Η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια ενισχύει τα ολιγοπώλια. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν το πρώτο 9μηνο του 2025 προσαρμοσμένα κέρδη 3,8 δισ. ευρώ. Πέρυσι τα κέρδη τους ήταν 4,7 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά έφυγαν από την αγορά. Είναι προκλητικό. Τα πολλά κέρδη των τραπεζών είναι από τις προμήθειες, που η κυβέρνηση έλεγε ότι αντιμετώπισε».

Επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος είπε: «Έχουμε καταθέσει προτάσεις στη Βουλή που τις προτείνει και η Ευρώπη. Μηδενισμό του ΦΠΑ για όλα τα τρόφιμα για 6 μήνες. Ο υπολογισμός από το ΓΛΚ είναι 800 εκατομμύρια. Πολύ λιγότερα από τα 6,5 δισ. του υπερπλεονάσματος. Άρα υπάρχει περιθώριο… Αντί να πληρώσεις 100 ευρώ για τρόφιμα, πληρώνεις 88 ευρώ. Η πρόταση μας είναι για όλα τα τρόφιμα και τα φάρμακα για ένα εξάμηνο, μέχρι να υπάρξει ένα άλλο καθεστώς ΦΠΑ. Δεν χρειάζονται όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα…

Δεύτερο μέτρο, το οποίο είναι επίσης προτεινόμενο από την Ευρώπη. Ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν μειωθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο χαμηλότερο που ζητάει η Ευρώπη, στα 1.000 λίτρα θα γλιτώσουν όλοι 320 ευρώ. Η μείωση του ΕΦΚ θα περιορίσει και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Προτείνουμε μείωση του φορολογικού βάρους, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια».

Όσο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον. Δεν αρκεί να συζητάμε μόνο για το παρελθόν. Ένα βιβλίο μπορεί να περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια κάποιος να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να είναι και χρήσιμο. Σημασία έχει να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος».

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος υπερασπίστηκε ξανά την θέση του υπέρ των συνεργασιών: «Από τον Ιανουάριο είχα ζητήσει να υπάρξει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Εδώ και έναν χρόνο έχω μια θέση με απόλυτη συνέπεια, η οποία πλέον συζητιέται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Συζητείται πολύ έντονα και μετά την παραίτηση Τσίπρα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία μας λέει “συνεννοηθείτε, ενωθείτε, συνεργαστείτε, γιατί δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη”».