ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Αναγκαία η φορολογική ελάφρυνση και η αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια
Πολιτική
12:13 - 13 Νοε 2025

Φάμελλος: Αναγκαία η φορολογική ελάφρυνση και η αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την μείωση των έμμεσων φόρων και την αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια, πρότεινε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (13/11) στο Mega.  

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Το πρώτο που απασχολεί την ελληνική οικογένεια είναι η ακρίβεια. Υπάρχει μια έκρηξη ακρίβειας, η οποία συνδέεται με τους χαμηλούς μισθούς. Από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, έχουμε έναν τριπλασιασμό των τιμών. Χθες ανακοίνωσε η Eurostat ότι η Ελλάδα έχει τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο μισθό. Είμαστε 2,2 φορές κάτω από τον μέσο όρο μισθών της Ευρώπης. Η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια ενισχύει τα ολιγοπώλια. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν το πρώτο 9μηνο του 2025 προσαρμοσμένα κέρδη 3,8 δισ. ευρώ. Πέρυσι τα κέρδη τους ήταν 4,7 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά έφυγαν από την αγορά. Είναι προκλητικό. Τα πολλά κέρδη των τραπεζών είναι από τις προμήθειες, που η κυβέρνηση έλεγε ότι αντιμετώπισε».

Επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος είπε: «Έχουμε καταθέσει προτάσεις στη Βουλή που τις προτείνει και η Ευρώπη. Μηδενισμό του ΦΠΑ για όλα τα τρόφιμα για 6 μήνες. Ο υπολογισμός από το ΓΛΚ είναι 800 εκατομμύρια. Πολύ λιγότερα από τα 6,5 δισ. του υπερπλεονάσματος. Άρα υπάρχει περιθώριο… Αντί να πληρώσεις 100 ευρώ για τρόφιμα, πληρώνεις 88 ευρώ. Η πρόταση μας είναι για όλα τα τρόφιμα και τα φάρμακα για ένα εξάμηνο, μέχρι να υπάρξει ένα άλλο καθεστώς ΦΠΑ. Δεν χρειάζονται όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα…

Δεύτερο μέτρο, το οποίο είναι επίσης προτεινόμενο από την Ευρώπη. Ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν μειωθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο χαμηλότερο που ζητάει η Ευρώπη, στα 1.000 λίτρα θα γλιτώσουν όλοι 320 ευρώ. Η μείωση του ΕΦΚ θα περιορίσει και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Προτείνουμε μείωση του φορολογικού βάρους, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια».

Όσο για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον. Δεν αρκεί να συζητάμε μόνο για το παρελθόν. Ένα βιβλίο μπορεί να περιέχει και στοιχεία αυτοκριτικής. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια κάποιος να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να είναι και χρήσιμο. Σημασία έχει να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος».

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος υπερασπίστηκε ξανά την θέση του υπέρ των συνεργασιών: «Από τον Ιανουάριο είχα ζητήσει να υπάρξει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Εδώ και έναν χρόνο έχω μια θέση με απόλυτη συνέπεια, η οποία πλέον συζητιέται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Συζητείται πολύ έντονα και μετά την παραίτηση Τσίπρα. Το σημαντικό είναι ότι αυτό θέλει η κοινωνία. Η κοινωνία μας λέει “συνεννοηθείτε, ενωθείτε, συνεργαστείτε, γιατί δεν πάει άλλο με τον Μητσοτάκη”».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα
Ειδήσεις

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:29

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:17

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

Πολιτική
26/05/2026 - 12:09

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 12:07

Στάσσης: Η ΑΜΚ αφετηρία για τη νέα ΔΕΗ - Στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα ενέργειας και data centers

Πολιτική
26/05/2026 - 12:03

Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Υγεία
26/05/2026 - 11:58

«Καμπανάκι» από τον ΕΟΦ για την παράνομη διαφήμιση φαρμάκων απώλειας βάρους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ