Eπιχείρηση εξόντωσης του Ιμάμογλου και διάλυσης του CHP, με εισαγγελική... υπογραφή «Ερντογάν»
12:07 - 13 Νοε 2025

Eπιχείρηση εξόντωσης του Ιμάμογλου και διάλυσης του CHP, με εισαγγελική... υπογραφή «Ερντογάν»

Reporter.gr Newsroom
Ένας Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε την Τρίτη (11/11) ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, κατηγορώντας τον ότι ήταν επικεφαλής ενός τεράστιου δικτύου διαφθοράς που κόστισε στο κράτος δισεκατομμύρια λίρες.

Ο Ιμάμογλου, βασικός πολιτικός αντίπαλος του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι πολιτικά υποκινούμενες, ενώ το κόμμα του την Τρίτη απέρριψε την νέα δικογραφία χαρακτηρίζοντάς την ως «ανοησία».

Την ίδια στιγμή, σε μια κίνηση που ενισχύει την πρωτοφανή, νομική καταστολή κατά των επικριτών του Ερντογάν, ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ζήτησε, σύμφωνα με το Reuters, από ανώτερο δικαστήριο να εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP).

Πιο συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκουρλέκ, ανακοίνωσε τη δικογραφία σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι περιλαμβάνει 402 υπόπτους, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος, κατηγορώντας τους για εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοθεία διαγωνισμών.

Ο Γκουρλέκ δήλωσε ότι το δίκτυο προκάλεσε ζημίες ύψους 160 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (3,8 δισεκατομμύρια δολάρια) στο τουρκικό κράτος κατά τη διάρκεια δεκαετίας.

Η δικογραφία, που ξεπερνά τις 4.000 σελίδες περιλαμβάνει ένα οργανόγραμμα που απεικονίζει τον Ιμάμογλου ως ιδρυτή και επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας.

Στηρίζεται σε ευρήματα του Οργανισμού Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK), σε αναλύσεις ειδικών, καθώς και σε ψηφιακά και οπτικά στοιχεία, και ισχυρίζεται ότι αρκετοί επιχειρηματίες αναγκάστηκαν να πληρώσουν μίζες μέσω ενός μυστικού ταμείου που λειτουργούσε εντός του δήμου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς πέρα από το περιεχόμενο της δικογραφίας. Μπροστά στη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η διαρροή, η Εισαγγελία εξέδωσε εσπευσμένα ανακοίνωση διάψευσης, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα αίτημα για το κλείσιμο του κόμματος» και ότι η ενέργεια περιορίστηκε σε μια «ενημερωτική αναφορά».

Τουρκική αντιπολίτευση: Οι τελευταίες κατηγορίες είναι επίσης πολιτικά υποκινούμενες - Πραξικοπηματική η δίωξη κατά του CHP

Ο ηγέτης του CHP, Όζγκουρ Οζέλ, δήλωσε ότι η δικογραφία δείχνει πως η υπόθεση κατά του Ιμάμογλου και του κόμματός τους είναι «απολύτως πολιτική» και στοχεύει τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, επειδή ήταν ο υποψήφιος τους για την προεδρία.

«Δεν πρόκειται για δικογραφία, αλλά για πολιτικά υποκινούμενο υπόμνημα από τους συνωμότες», δήλωσε ο Οζέλ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα την καταστολή κατά του CHP ως «πραξικόπημα».

Στην ειδοποίηση που υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να εξετάσει το κλείσιμο του CHP, η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι το κόμμα χρηματοδοτήθηκε μέσω παράνομων κεφαλαίων και ότι οι συναλλαγές του αποτελούσαν «απαγορευμένες πράξεις».

Ο Οζέλ δήλωσε ότι η κίνηση στοχεύει στην επέμβαση της Δικαιοσύνης στις μελλοντικές εκλογές, στη δημοκρατία της Τουρκίας και στο CHP, το κόμμα του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή από τον περασμένο Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονο αναβρασμό στην τουρκική κοινωνία. Εκτός από τις κατηγορίες για διαφθορά είχε λάβει και ξεχωριστή ποινή φυλάκισης τον Ιούλιο για εξύβριση και απειλή κατά του εισαγγελέα της πόλης, απόφαση για την οποία έχει καταθέσει έφεση.

Η κυβέρνηση αρνείται τον ισχυρισμό του Ιμάμογλου και του CHP ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη και δηλώνει ότι τα τουρκικά δικαστήρια είναι ανεξάρτητα.

Ο Βολφάνγκο Πικκολί, συν-πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo, δήλωσε ότι η δικογραφία θα μπορούσε να έχει «μακροπρόθεσμες πολιτικές και θεσμικές επιπτώσεις», περιλαμβανομένης της πιθανής τοποθέτησης κυβερνητικού επίτροπου για τη διαχείριση του δήμου της Κωνσταντινούπολης.

«Μια τέτοια κίνηση θα μεταβίβαζε ουσιαστικά τον έλεγχο της μεγαλύτερης και οικονομικά σημαντικότερης πόλης της Τουρκίας στην κεντρική κυβέρνηση, στερώντας από την αντιπολίτευση το πιο σημαντικό εργαλείο πολιτικής επιρροής της», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να πολώσει περαιτέρω το πολιτικό περιβάλλον της Τουρκίας και να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 12:19
