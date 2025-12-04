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Στη ζώνη των $92.000 το Bitcoin – Πώς έχασε 30% της αξίας του μετά το ιστορικό υψηλό
Νομίσματα
14:07 - 04 Δεκ 2025

Στη ζώνη των $92.000 το Bitcoin – Πώς έχασε 30% της αξίας του μετά το ιστορικό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Η πτώση του Bitcoin πάνω από 30% από το ιστορικό υψηλό του επιβεβαιώνει τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το κρυπτονόμισμα. Κινήσεις από προηγούμενους κύκλους δείχνουν όχι μόνο ότι οι τρέχουσες διακυμάνσεις τιμών αποτελούν μέρος του φυσιολογικού μοτίβου λειτουργίας του bitcoin, αλλά και ότι συχνά προηγούνται μιας ανόδου, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk Data.

Όπως αναμεταδίδει το CNBC, το Bitcoin, το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έπεσε σε ένα χαμηλό γύρω στα 80.000 δολάρια στα τέλη του περασμένου μήνα, πριν ενισχυθεί και ξαναπέσει αυτή την εβδομάδα. Όταν το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 81.000 δολάρια, αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 36% πτώση από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων που είχε σημειώσει νωρίτερα τον Οκτώβριο. Μέχρι την Πέμπτη (4/12), το Βitcoin διαπραγματευόταν πάνω από 93.000 δολάρια, σύμφωνα με την Coinmetrics — περίπου 26% κάτω από το ρεκόρ του.

Η μεταβλητότητα στα crypto είναι μέρος της κανονικότητας

Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά είναι φυσιολογικές σε σχέση με την ιστορία του bitcoin.

Η πορεία της τιμής του Βitcoin συχνά περιγράφεται σε «κύκλους». Γενικά, ο κύκλος του Bitcoin αναφέρεται σε ένα τετραετές μοτίβο κίνησης της τιμής που περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό γεγονός, γνωστό ως “halving”, μια αλλαγή στις ανταμοιβές εξόρυξης που είναι ενσωματωμένη στον κώδικα του bitcoin. Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι το τυπικό χρονοδιάγραμμα και τα μοτίβα των κύκλων ίσως αλλάζουν, το εύρος των διακυμάνσεων φαίνεται να παραμένει σταθερό.

Στον τρέχοντα κύκλο, το bitcoin έχει ήδη αντέξει μια πτώση 32,7% από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2024 και μια πτώση 31,7% μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinDesk Data.

«Κοιτάζοντας προηγούμενους κύκλους, μεταβλητότητα τέτοιου μεγέθους φαίνεται συνεπής με τις μακροπρόθεσμες τάσεις», δήλωσε στο CNBC ο Jacob Joseph, ανώτερος αναλυτής της CoinDesk Data.

Κατά τον κύκλο του 2017, υπήρξαν υποχωρήσεις περίπου 40% δύο φορές μέσα στη χρονιά και στη συνέχεια μια πτώση 29% τον Νοέμβριο, πριν το bitcoin αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό τον Δεκέμβριο.

Ανατρέχοντας στον κύκλο του 2021, το Bitcoin σημείωσε πτώσεις 31,2% τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς και 26% τον Φεβρουάριο. Υπήρξε διόρθωση άνω του 55% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2021, καθώς η Κίνα απαγόρευσε την εξόρυξη bitcoin. Στη συνέχεια, το κρυπτονόμισμα ανέκαμψε σε νέο υψηλό τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

«Παρόλο που έχουν υπάρξει πιο βαθιές διορθώσεις στα μέσα ενός κύκλου, σχεδόν όλες – πλην της πτώσης λόγω της απαγόρευσης εξόρυξης το 2021— συνέβησαν μέσα σε μια ευρύτερα ανοδική δομή, συχνά παραμένοντας πάνω από βασικά τεχνικά επίπεδα όπως ο κινητός μέσος όρος 50 εβδομάδων», δήλωσε ο Joseph.

Τι οδήγησε τις κινήσεις της αγοράς;

Ξεκινώντας στις 10 Οκτωβρίου, πάνω από 1,6 εκατομμύρια traders υπέστησαν συνολική διαγραφή θέσεων με μόχλευση ύψους 19,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Πολλοί αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους και το αποτέλεσμα μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Αυτό το φαινόμενο εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά, σύμφωνα με τη Lucy Gazmararian, ιδρύτρια της Token Bay Capital.

«Ήταν το μεγαλύτερο κύμα ρευστοποιήσεων στην ιστορία των crypto, και χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να δούμε τις επιπτώσεις και για να σταθεροποιηθεί η αγορά», δήλωσε την Πέμπτη στην εκπομπή “Access Middle East”.

«Συνέπεσε επίσης με μια περίοδο έντονης ανησυχίας ότι ίσως βρισκόμαστε στο τέλος της ανοδικής αγοράς... κάτι που έχει αυξήσει τα επίπεδα φόβου στην αγορά».

Στο παρελθόν, όταν η ανοδική αγορά τερματιζόταν και ακολουθούσε μια περίοδος καταπιεσμένων τιμών —γνωστή ως “crypto winter”— το bitcoin συνήθως υποχωρούσε 70% με 80% κάτω από το ιστορικό υψηλό του. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Ωστόσο, ο φόβος ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί βαραίνει τις σκέψεις των επενδυτών.

«Πραγματικά, ο συγχρονισμός της πτώσης, σε συνδυασμό με το σημείο του κύκλου στο οποίο βρισκόμαστε, κάνει τους επενδυτές επιφυλακτικούς, σε περίπτωση που δούμε εκείνη την πτώση του 80%», δήλωσε η Gazmararian.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) το Bitcoin σημειώνει ήπια πτώση 0,12% στα 92.933,65 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει ράλι 3,64% στα 3.186,78 δολάρια και το XRP σημειώνει βουτιά 1,28% στα 2,15 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana ενισχύεται κατά 0,92% στα 143,09 δολάρια, το Litecoin υποχωρεί κατά 1,64% στα 84,08 δολάρια και το Polkadot ενισχύεται κατά 1,26% στα 2.33 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κινείται πτωτικά 0,77% στα 6,02 δολάρια

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