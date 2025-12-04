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Η Meta στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για ενσωμάτωση λειτουργιών ΑΙ στο WhatsApp
Ειδήσεις
13:44 - 04 Δεκ 2025

Η Meta στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για ενσωμάτωση λειτουργιών ΑΙ στο WhatsApp

Reporter.gr Newsroom
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Οι Βρυξέλλες έχουν ξεκινήσει νέα αντιμονοπωλιακή έρευνα σε βάρος της Meta Platforms, σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέλιξη αυτή, την οποία αποκάλυψαν νωρίτερα το Reuters και οι Financial Times, αποτελεί ακόμη ένα βήμα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, την ώρα που η Ε.Ε. προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προώθηση της καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη και στον περιορισμό της αυξανόμενης ισχύος των τεχνολογικών κολοσσών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη νέα πολιτική της Meta σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών AI που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο WhatsApp, μετά την ενεργοποίηση του Meta AI στην πλατφόρμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες από τον Μάρτιο του 2025. Το Meta AI αποτελεί chatbot/εικονικό βοηθό που έχει πλέον ενσωματωθεί στο WhatsApp σε όλη την Ευρώπη.

Εκπρόσωπος του WhatsApp δήλωσε ότι «οι κατηγορίες δεν ευσταθούν», υπογραμμίζοντας ότι η εισαγωγή chatbots στις υπηρεσίες του δημιουργεί υπερβολική επιβάρυνση στα συστήματα, τα οποία «δεν έχουν κατασκευαστεί για να τα υποστηρίζουν».

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