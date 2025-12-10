Αυστραλία: Οριστικό «αντίο» στα social media για ανηλίκους κάτω των 16 – Οι αλλαγές και οι πρώτες αντιδράσεις

Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που προχώρησε στην απαγόρευση της χρήση των social media από ανηλίκους κάτω των 16 ετών, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Άντονι Αλμπανέζε, να χαρακτηρίζει τη νέα νομοθεσία ως «στιγμή υπερηφάνειας» που θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Η επαναστατική νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στις εταιρείες social media.

Οι πλατφόρμες social media υποχρεούνται να λάβουν επαρκή μέτρα για να εμποδίσουν τη δημιουργία λογαριασμών από ανηλίκους κάτω των 16 ετών, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά οικονομικά πρόστιμα.

Ποιες πλατφόρμες επηρεάζονται από τις αλλαγές

Οι βασικές πλατφόρμες που πλήττονται από αυτήν την αλλαγή είναι:

Facebook, Instagram, Snapchat, Threads

TikTok, X (πρώην Twitter), YouTube, Reddit

Streaming πλατφόρμες όπως Kick και Twitch

Παρά το ότι η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή, προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, το YouTube Kids, το Google Classroom και εφαρμογές επικοινωνίας όπως το WhatsApp παραμένουν προσβάσιμες για τους νεαρούς χρήστες.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Πολλοί νέοι έχουν αντιδράσει έντονα απέναντι στην απαγόρευση, όπως γράφουν τα διεθνή Μέσα, ενώ επιφυλάξεις διατηρούν και κάποιοι γονείς, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να αφήνει τις οικογένειες να ρυθμίζουν θέματα χρήσης του διαδικτύου και να μην παρεμβαίνει.

Από τη άλλη, μία άλλη μερίδα γονέων, αλλά και εκπαιδευτικών εμφανίζονται σύμφωνοι με το νέο νόμο, θεωρώντας ότι ήταν αναγκαίο να μπει «φρένο» στην υπερβολική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα παιδιά.

Πάντως, σύμφωνα με ειδησεογραφικά μέσα της Αυστραλίας, έχουν ήδη σημειωθεί απόπειρες παραβίασης από ανηλίκους που επιχείρησαν να φτιάξουν καινούργιους λογαριασμούς, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.

Η Επίτροπος eSafety της Αυστραλίας, Julie Inman Grant, προειδοποίησε για πιθανά αρχικά προβλήματα στην εφαρμογή. «Δεν αναμένω μαγική εξαφάνιση όλων των λογαριασμών ανηλίκων», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα κατάφωρης μη συμμόρφωσης από τις εταιρείες τεχνολογίας.

Το μέλλον της ρύθμισης

Οι αυστραλιανές αρχές αναμένουν να έχουν σαφέστερη εικόνα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων μέχρι τα Χριστούγεννα. Η Grant τόνισε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας, που συνηθίζουν να κινούνται γρήγορα, μπορούν εξίσου γρήγορα να βελτιώσουν την κατάσταση απενεργοποιώντας λογαριασμούς ανηλίκων.