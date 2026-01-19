Πιέσεις στα crypto υπό τον φόβο νέων δασμών – To Bitcoin «παλεύει» στη ζώνη των $93.000

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αφήνουν το στίγμα τους και στην αγορά crypto – όπως και στις παραδοσιακές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς και στα εμπορεύματα – με το Bitcoin να κατρακυλάει σήμερα, Δευτέρα (19/1), κατά αρκετές χιλιάδες δολάρια, υποχωρώντας κάτω από τα 92.000 δολάρια.

Οι βλέψεις της Ουάσιγκτον για τη Γροιλανδία και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν στηρίζουν τα σχέδια του, δημιούργησαν αναστάτωση στις αγορές, λίγους μόλις μήνες μετά από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για το εμπόριο, χάρη στην οποία είχε επέλθει μία – προσωρινή, όπως αποδείχτηκε – ισορροπία.

Επιπλέον δασμούς 10% ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι σκοπεύει να επιβάλει από τον Φεβρουάριο σε μία σειρά από χώρα, όπως οι: Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και Φινλανδία, αλλά και στη Βρετανία και τη Νορβηγία, έως ότου αλλάξουν γνώμη και συμφωνήσουν με το σχέδιο για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω χώρες ήδη υπόκεινται σε δασμούς από 10% έως 15%. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του 2024 – δηλαδή προτού συνυπολογιστεί πλήρως ο αντίκτυπος των περσινών δασμών του Τραμπ – το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ υπολογίζονταν σε 1,5 τρισ. δολάρια.

Ως αντίδραση, οι χώρες της ΕΕ ετοιμάζουν ένα πακέτο ύψους 93 δισ. ευρώ, με το ζήτημα να αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στην έκτακτη συνάντηση που θα έχουν οι χώρες της ΕΕ την προσεχή Πέμπτη. Εκτός αυτού, εξετάζουν και την ενεργοποίηση του «Αντι-Καταναγκαστικού Μέσου» (ACI), το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση σε δημόσιες προσφορές, επενδύσεις ή τραπεζικές δραστηριότητες ή να περιορίσει το εμπόριο υπηρεσιών, στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν πλεόνασμα έναντι της ΕΕ.

Εν τω μεταξύ, ενώ η αναστάτωση είναι ήδη μεγάλη, σήμερα (19/1), σε ένα ακόμη παράδοξο, βγήκε στη δημοσιότητα επιστολή του Τραμπ προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δια της οποίας τον ενημερώνει ότι από τη στιγμή που δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνη, παρότι – όπως επανέλαβε – έχει τερματίσει 8 πολέμους, δεν έχει την υποχρέωση να παραμείνει προσηλωμένος στην ειρήνη, αλλά θα δρα στο εξής με γνώμονα το συμφέρον των ΗΠΑ.

Όλα αυτά έχουν προκαλέσει τη δικαιολογημένη ανησυχία των επενδυτών, οι οποίοι βλέπουν αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου στον ορίζοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νιλ Σέριγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ - η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες - δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δασμών, γεγονός που πιθανόν θα οδηγήσει σε «ανακατεύθυνση» του εμπορίου εντός του μπλοκ ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν οι φόροι.

Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι νέοι δασμοί (εάν επιβληθούν) θα βλάψουν και τον Τραμπ, καθώς θα ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές στις ΗΠΑ και θα οδηγήσουν σε πρόωρη εξαγωγή πριν από την έναρξη ισχύος των δασμών, ενώ θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες να αναζητήσουν νέες αγορές.

«Για την Ευρώπη, αυτό είναι ένα σοβαρό γεωπολιτικό πρόβλημα και ένα αρκετά σημαντικό οικονομικό πρόβλημα. Αλλά θα μπορούσε επίσης να αποβεί σε βάρος του Τραμπ», δήλωσε ο Χόλγερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg με έδρα το Λονδίνο

Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής ανισορροπίας στα crypto

Το σκηνικό αποτυπώνεται από το πρωί της Δευτέρας (19/1) σε όλες τις αγορές, με τα crypto να κάνουν «βουτιά», μετά από ένα ασυνήθιστο χρηματιστηριακό Σαββατοκύριακο, το οποίο – παρά τις εντάσεις – κύλησε ήρεμα.

Παρ’ όλα αυτα, γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin καταφέρνει να περιορίσει κάπως τις απώλειές του ανεβαίνοντας ξανά πάνω από τη ζώνη των 92.000 δολαρίων. Έτσι, με απώλειες 2,01% κινείται στα 93.153,65 δολάρια, με την κεφαλαιοποίησή του να «παίζει» κάτω από τα 1,86 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins παραμένει ισχυρή, στο 57,5%.

Στα alts το τοπίο είναι εξίσου αρνητικό, με το Ethereum να χάνει 2,65% στα 3.233,92 δολάρια, ενώ το Solana κάνει «βουτιά» 5,70% στα 134,10 δολάρια. Το XRP, παράλληλα, κινείται στο 1,97 δολάριο με απώλειες 3,86%, ενώ το Dogecoin χάνει 6,64% στο 0,1279 δολάριο και το Cardano «παίζει» στο 0,3674 δολάριο, με -6,34%.

Το Litecoin είναι επίσης στα «κόκκινα» με απώλειες 6,23% στα 70,46 δολάρια, ενώ το Shiba Inu κάνει «βουτιά» 6,12% στο 0,000007868 δολάριο.

Από την άλλη, το Monero τραβάει και πάλι τον δικό του δρόμο, κάνοντας «άλμα» 9,01%, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει στα 630,40 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 100 δισ. δολάρια σε σχέση με χθες και διαμορφώνεται πλέον στα 3,22 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Μεγάλες μεταβολές σε όλες τις αγορές

Την ίδια στιγμή, στα χρηματιστηριακά ταμπλό, οι περισσότεροι από τους μεγάλους δείκτες της Ευρώπης υποχωρούν άνω του 1%, ενώ νευρικότητα επικράτησε και στις αγορές της Ασίας.

Το αρνητικό κλίμα «πιάνει» και την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τα futures του Dow Jones να χάνουν 0,93%, του S&P 500 να πέφτουν 1,1% και του Nasdaq να διολισθαίνουν.

Αντίθετα, εξαιτίας της ανησυχίας, στα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν προς τα «ασφαλή» καταφύγια.

Σημειώνεται πως η Wall Street είναι κλειστή σήμερα λόγω της αργίας για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στις ΗΠΑ.