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Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι λόγω των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία
Εμπορεύματα
10:39 - 19 Ιαν 2026

Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι λόγω των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν τη Δευτέρα (19/1) οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε ασφαλή καταφύγια μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή επιπλέον δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ελέγχου της Γροιλανδίας.  

Έτσι, λίγο πριν τις 08:00 το πρωί, ο χρυσός spot άγγιξε ιστορικό υψηλό στα 4.689,39 δολάρια, ενώ πλέον κινείται πέριξ των 4.674,50 δολ. με κέρδη 1,72%.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις έδωσαν στους υποστηρικτές του χρυσού ακόμη έναν λόγο να ωθήσουν το πολύτιμο μέταλλο σε νέα υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της StoneX, Ματ Σίμπσον.

«Με τον Τραμπ να ρίχνει στο τραπέζι το θέμα των δασμών, είναι σαφές ότι η απειλή γύρω από τη Γροιλανδία είναι πραγματική και ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του ΝΑΤΟ και σε πολιτικές ανισορροπίες στην Ευρώπη», σημείωσε ακόμη ο Σίμπσον.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 1,7%, φτάνοντας τα 4.671,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών και το δολάριο υποχώρησαν, καθώς οι νέες απειλές για δασμούς ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για αποφυγή ρίσκου, αυξάνοντας τη ζήτηση για χρυσό, ιαπωνικό γεν και ελβετικό φράγκο.

Το ασήμι spot σημείωσε – και πάλι το πρωί της Δευτέρας – άνοδο της τάξης του 4% στα 93,50 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 94,08 δολάρια. Πλέον διαπραγματεύεται με κέρδη 5,07% στα 93,04 δολάρια.

«Για το ασήμι, η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει θετική, στηριζόμενη στα συνεχιζόμενα φυσικά ελλείμματα, τη σταθερή βιομηχανική ζήτηση και τον ρόλο του ως ασφαλούς καταφυγίου», ανέφερε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της OCBC.

«Ωστόσο, ο ρυθμός της πρόσφατης ανόδου ίσως απαιτεί κάποια βραχυπρόθεσμη προσοχή», σημείωσε ακόμη, επισημαίνοντας ότι ο λόγος χρυσού προς ασήμι υποχώρησε απότομα από τα επίπεδα κοντά στο 105 στα τέλη του 2025 σε επίπεδα γύρω στο 50, γεγονός που υποδηλώνει την υπεραπόδοση του ασημιού έναντι του χρυσού.

Αναλυτές της J.P. Morgan δηλώνουν ότι προτιμούν τον χρυσό σε σχέση με το ασήμι, καθώς μια ενδεχόμενη απότομη διόρθωση στο ασήμι θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει και τον χρυσό. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ευκαιρία αγορών για τον χρυσό, ο οποίος εξακολουθεί να διαθέτει πιο καθαρή και ισχυρά ανοδική διαρθρωτική προοπτική.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή της πλατίνας spot αυξήθηκε κατά 1,1% στα 2.353,25 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 1.804,06 δολάρια ανά ουγγιά.

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