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Γροιλανδία: Το νησί που προκάλεσε ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
09:24 - 19 Ιαν 2026

Γροιλανδία: Το νησί που προκάλεσε ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Γροιλανδία δεν είναι πια μια μακρινή, παγωμένη περιοχή χωρίς πολιτικό βάρος. Έχει μετατραπεί σε σημείο τριβής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ακριβώς επειδή η Αρκτική αλλάζει και μαζί της αλλάζουν οι θαλάσσιες διαδρομές, οι πρώτες ύλες και οι γεωστρατηγικές ισορροπίες.

Η υποχώρηση των πάγων ανοίγει σταδιακά νέους ναυτιλιακούς δρόμους που συνδέουν τον Ατλαντικό με τον Αρκτικό Ωκεανό και, μακροπρόθεσμα, την Ευρώπη με την Ασία σε συντομότερες αποστάσεις.

Η Γροιλανδία βρίσκεται πάνω σε αυτούς τους άξονες. Δεν είναι πέρασμα με τη στενή έννοια, αλλά είναι κόμβος επιτήρησης, υποδομών και ελέγχου. Σε έναν κόσμο όπου οι εφοδιαστικές αλυσίδες γίνονται όπλο ισχύος, αυτό αρκεί για να αλλάξει τα δεδομένα.

Για τις ΗΠΑ, όπως δηλώνει ο Ντόναλντ Τράμπ, η Γροιλανδία είναι καθαρά ζήτημα ασφάλειας και επιρροής. Η Ουάσιγκτον δεν θέλει να αφήσει κενό σε μια περιοχή όπου αυξάνεται η παρουσία ανταγωνιστικών δυνάμεων και όπου περνούν ή θα περάσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδοί.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη αντιμετωπίζει το θέμα διαφορετικά. Η Γροιλανδία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας και, πολιτικά, θεωρείται ευρωπαϊκό έδαφος. Οι αμερικανικές παρεμβάσεις και δηλώσεις έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία σε Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όχι μόνο για λόγους κυριαρχίας, αλλά και επειδή αποκαλύπτουν μια ευρύτερη σύγκρουση αντίληψης. Από την μια μεριά οι ΗΠΑ βλέπουν την Αρκτική ως ζώνη σκληρής ισχύος, από την άλλη η Ευρώπη προσπαθεί να τη διαχειριστεί με κανόνες, συμφωνίες και θεσμικό πλαίσιο.

Όλα αυτά ακουμπούν άμεσα τη ναυτιλία. Οι νέες αρκτικές διαδρομές υπόσχονται μικρότερο κόστος και ταχύτερες μεταφορές, αλλά περνούν μέσα από ένα περιβάλλον με αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και ασαφείς κανόνες.

Ποιος θα θέτει τους όρους ναυσιπλοΐας; Ποιος θα ελέγχει τις υποδομές; Ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο σε περίπτωση κρίσης; Σε αυτά τα ερωτήματα ΗΠΑ και Ευρώπη δεν δίνουν την ίδια απάντηση.

Μέχρι πρόσφατα, η παγκόσμια ναυτιλία βασιζόταν σε γνωστές διαδρομές και καθιερωμένα σημεία ελέγχου. Η Αρκτική ανατρέπει αυτή την ισορροπία. Και η Γροιλανδία βρίσκεται στο κέντρο της ανατροπής.

Δεν είναι απλώς ένα νησί με πάγους. Είναι ένα σημείο όπου συγκρούονται συμφέροντα, στρατηγικές και διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιος ελέγχει το εμπόριο του μέλλοντος.

Τελικά, όσο θα λιώνουν οι πάγοι, τόσο θα αυξάνεται η πολι(τι)κή ψύχρα. Και η Γροιλανδία είναι πλέον το νέο πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

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