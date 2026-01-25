Γιατί ο χρυσός σπάει τα κοντέρ και το Bitcoin μένει στάσιμο – Τι εκτιμά η αγορά

Πολλά ήταν τα σενάρια για το Bitcoin, που συνδέονταν με τις προσδοκίες για μεγάλη άνοδο του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης. Μερικά εξ αυτών ήθελαν το κορυφαίο ψηφιακό νόμισμα να παίρνει φόρα, λειτουργώντας ως «ασφαλές καταφύγιο» και άλλα το έβλεπαν ικανό να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό. Ωστόσο, καμία προσδοκία δεν έχει μέχρι στιγμής βγει αληθινή.

Μάλιστα, ενώ ο χρυσός έχει τσιμπήσει πάνω από 80% σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας για τα επιτόκια, το Bitcoin έχει χάσει 14% σε ετήσια βάση.

Σε θεωρητικό επίπεδο, τα περιουσιακά στοιχεία που προστατεύουν από τον πληθωρισμό θα πρέπει να αυξάνονται όταν η αξία του χρήματος πέφτει. Πρακτικά, για τον χρυσό ο «κανόνας» αυτός έχει λειτουργήσει, αλλά για τον «ψηφιακό χρυσό» όχι.

Προκύπτει, λοιπόν, αναπόφευκτα το ερώτημα: Γιατί να αγοράσει κανείς Bitcoin όταν τα πολύτιμα μέταλλα και οι μετοχές προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις;

Στο ερώτημα αυτό προσπάθησε να απαντήσει το Coindesk, ζητώντας τη γνώμη μακροχρόνιων υποστηρικτών του Bitcoin και αναλυτών.

Jessy Gilger, ανώτερη σύμβουλος στην Gannett Wealth Advisors: Νιώθουμε πιο άνετα με ό,τι γνωρίζουμε καλύτερα

Η Jessy Gilger σημειώνει πως σε περιόδους φόβου οι θεσμικοί επενδυτές τείνουν να επιστρέφουν σε ό,τι τους είναι περισσότερο οικείο, επειδή συχνά δεν έχουν τη διορατικότητα να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν και την τεχνολογία.

«Ο χρυσός έχει κληρονομιά, το Bitcoin όμως παραμένει τεχνικά σταθερό για πάνω από δεκαπέντε χρόνια. Αναμένεται ότι θα υπάρξει επαναφορά στον μέσο όρο, και το Bitcoin θα καλύψει τελικά το έδαφος», υποστηρίζει η ίδια.

Mark Connors, διευθυντής επενδύσεων Risk Dimensions: Το Bitcoin αλλάζει χέρια

Ο Connors θεωρεί πως δεν υπάρχει πρόβλημα μειωμένης ζήτησης για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, απλώς το Bitcoin αλλάζει χέρια από τους παλαιούς κατόχους σε νέους.

Φυσικά, μία τέτοια διαδικασία δεν ανανεώνει τη ζήτηση, απλώς αλλάζει τους όρους στο ποιος κατέχει τα ψηφιακά νομίσματα. Έτσι, οι θεσμικές εισροές (π.χ. ETFs) απορροφούν αυτά τα «παλιά» νομίσματα, χωρίς να ανεβάζουν απαραίτητα την τιμή, γιατί δεν προστίθενται νέα Bitcoin στην αγορά – απλώς αλλάζει χέρι η προσφορά. Με άλλα λόγια, είναι σαν να περνούν τα ίδια προϊόντα απ’ το ένα χέρι στο άλλο, χωρίς να υπάρχει επιπλέον παραγωγή ή κατανάλωση.

«Πρόκειται λοιπόν για μια αλλαγή ιδιοκτησίας και όχι για αποτυχία του ενδιαφέροντος των επενδυτών», συνοψίζει ο Connors.

Charlie Morris, CIO της ByteTree: Τα σημερινά προβλήματα είναι στον «πραγματικό κόσμο», όπως και ο χρυσός

Ο χρυσός βρίσκεται στον «πραγματικό κόσμο», λέει ο Morris της ByteTree, κάτι που συμβαίνει και με τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν, όπως η περιορισμένη προσφορά, ο πληθωρισμός, ο πόλεμος, το γεωπολιτικό χάος. Αντιθέτως, το Bitcoin βρίσκεται στον ψηφιακό κόσμο και «απλώς ακολουθεί την πορεία των τεχνολογικών μετοχών», προσθέτει.

Peter Lane, CEO Jacobi Asset Management: Δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά

Για τον Peter Lane η απάντηση βρίσκεται στο ότι ο χρυσός και το ασήμι έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδείξει πως αντέχουν στις πιέσεις, ενώ το Bitcoin χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύει ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται να δούμε μία «καθυστερημένη στροφή» προς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα.

Anthony Pompliano, Πρόεδρος & CEO ProCap Financial: Θα χρειαστεί ανανέωση της ζήτησης

Η ανανέωση της ζήτησης είναι για τον Pompliano κομβική, αφού θεωρεί ότι το Bitcoin – που λειτούργησε ως αντιστάθμισμα πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά με πιθανό αποπληθωρισμό στον ορίζοντα – θα χρειαστεί νέους παράγοντες ζήτησης για να αυξήσει την αξία του.

«Παρά τις προκλήσεις, παραμένω αισιόδοξος για το μέλλον του, καθώς η αγορά εξελίσσεται ραγδαία», υπογράμμισε.

David Parkinson, CEO Musquet: Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα

Για τον Parkinson, είναι εξαιρετικά πρόωρο να πούμε ότι ο «ψηφιακός χρυσός» απέτυχε, αφού το Bitcoin, με σταθερή προσφορά και ανάπτυξη δικτύου, αποδίδει καλύτερα από τον χρυσό σε πολυετή βάση. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «δεν είναι απλώς αντιστάθμισμα πληθωρισμού – είναι μόνιμη λύση σε αυτόν».

Andre Dragosch, Bitwise: Η ώρα του Bitcoin πλησιάζει

Εξίσου αισιόδοξος είναι και ο Dragosch της Bitwise, ο οποίος υποστηρίζει πως η άνοδος των πολύτιμων μετάλλων οφείλεται στο ότι οι επενδυτές, σε περιόδους αβεβαιότητας, στρέφονται αυτόματα σε γνωστά και ασφαλή assets.

Το Bitcoin εξακολουθεί να θεωρείται ριψοκίνδυνο· ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι έχει καλύτερα χαρακτηριστικά αποθήκευσης αξίας από τον χρυσό. Έτσι, εκτιμά πως «όταν τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία φτάσουν σε υπερβολικά επίπεδα, το κεφάλαιο θα στραφεί σε πιο ελκυστικές επιλογές, όπως το Bitcoin».

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα, Κυριακή (25/1), το Bitcoin «παίζει» στα 88.600 δολάρια (-1%), με την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 1,77 τρισ. δολάρια, ενώ το Ethereum παραμένει κάτω από το στόχο του, κινούμενο στα 2.942,31 δολάρια με απώλειες 0,52%.

Εν τω μεταξύ, το Solana χάνει 0,15% στα 126,88 δολάρια, το XRP δεν καταφέρνει να ανέβει και πάλι πάνω από τα 2 δολάρια και μένει κολλημένο στο 1,91 δολάριο με απώλειες 0,31% και το BNB χάνει 1,07% για να βρεθεί στα 881,84 δολάρια.

Μικρές απώλειες και για Dogecoin και Cardano της τάξης του 0,83% για το πρώτο (0,1235 δολάριο) και του 0,43% για το δεύτερο (0,3581 δολάριο).

Απ’ την άλλη, για το Monero έχει ξημερώσει μία πολύ κακή ημέρα, καθώς κατρακυλάει κατά 6,82% στα 483,97 δολάρια.

Στον αντίποδα βρίσκεται το Litecoin με κέρδη 2,12% στα 69,87 δολάρια, ενώ τέλος το Shiba Inu υποχωρεί κατά 1,28% στο 0,000007794 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης διαμορφώνεται στα 3,082 τρισ. δολάρια με 24ωρες απώλειες 0,9%.