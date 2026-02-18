«Κολλημένο» στη ζώνη των $67.000 το Bitcoin – Μεικτά πρόσημα στα εναλλακτικά crypto
Νομίσματα
14:14 - 18 Φεβ 2026

«Κολλημένο» στη ζώνη των $67.000 το Bitcoin – Μεικτά πρόσημα στα εναλλακτικά crypto

Reporter.gr Newsroom
 Το Bitcoin συνεχίζει να παρουσιάζει υποτονική πορεία γύρω από τα 67.000 δολάρια, καθώς το τελευταίο 24ωρο υποχώρησε κάτω από αυτό το επίπεδο σε μερικές περιπτώσεις, χωρίς όμως να σημειώσει κάποια ουσιαστική μεταβολή.

Αναλυτικότερα, η πρώτη εβδομάδα του μήνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για το Bitcoin, το οποίο κατρακύλησε έως τις 60.000 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Η πτώση αυτή αντιστοιχούσε σε απώλειες 30.000 δολαρίων μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα.

Οι αγοραστές αντέδρασαν δυναμικά, οδηγώντας το BTC σε ανάκαμψη 12.000 δολαρίων μέσα σε μόλις μία ημέρα. Ωστόσο, η ζώνη των 72.000 δολαρίων λειτούργησε ως ισχυρή αντίσταση και ακολούθησε περίοδος διακύμανσης μεταξύ 68.000 και 72.000 δολαρίων.

Αν και το Bitcoin έχασε προσωρινά τη στήριξη των 68.000 δολαρίων πριν από μία εβδομάδα, κατάφερε να την ανακτήσει και να κινηθεί εκ νέου πάνω από τις 70.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς επέστρεψε ξανά κάτω από αυτό το όριο. Την Τρίτη (17/2) σημείωσε νέα υποχώρηση κάτω από τις 67.000 δολάρια, αλλά πλέον διαπραγματεύεται και πάλι πάνω από τις 68.000 — ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο με την ίδια ώρα χθες.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του παραμένει σταθερή στα 1,365 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει μειωθεί στο 56,2%.

Ταυτόχρονα, το Ethereum (ETH) καταγράφει άνοδο περίπου 2% το τελευταίο 24ωρο και διαπραγματεύεται εκ νέου πάνω από τις 2.000 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας πλέον τα 2,43 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (17/2), το Bitcoin σημειώνει σε ημερήσια βάση πτώση 0,43% στα 67.642,25 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κερδίζει 0,79% στα 1.985,00 δολάρια, το XRP ενισχύεται κατά 0,78% στα 1,47 δολάρια και το Solana καταγράφει ζημιές 1,77% στα 83,16 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB σημειώνει πτώση 0,69% στα 615,28 δολάρια, το HYPE αποδυναμώνεται κατά 1,30% στα 29,08 δολάρια και το LEO Token κινείται πτωτικά κατά 2,91% στα 8,45 δολάρια.

Τέλος, το XMR κινείται ανοδικά κατά 3,34% στα 341,81 δολάρια, το Litecoin υποχωρεί κατά 1,48% στα 53,96 δολάρια, το Polkadot σημειώνει ζημιές 0,88% στα 1,36 δολάρια και το TRUMP καταγράφει άνοδο 4,30% στα 3,55 δολάρια.

