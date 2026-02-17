Bitcoin: Χάνει την «μάχη» με τα $70.000 – Μεικτά πρόσημα στα εναλλακτικά crypto
Νομίσματα
13:32 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin έχασε εκ νέου τη μάχη με τα 70.000 δολάρια τη Δευτέρα (16/2), καθώς κόλλησε στη ζώνη των 68.000. Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνέχισαν την υποτονική τους πορεία μέσα στην εβδομάδα, με το XRP να κινείται σαφώς κάτω από το 1,50 δολάριο.

Αναλυτικότερα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα αντέδρασε δυναμικά στην πτώση της 6ης Φεβρουαρίου, όταν υποχώρησε στα 60.000 δολάρια — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024. Έπειτα από απώλειες 30.000 δολαρίων μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, το περιουσιακό στοιχείο πέρασε στην αντεπίθεση και σχεδόν αμέσως εκτινάχθηκε έως τις 72.000 δολάρια.

Σε εκείνο το σημείο συνάντησε ισχυρή αντίσταση και τις επόμενες ημέρες κινήθηκε σε εύρος μεταξύ 68.000 και 72.000 δολαρίων. Την περασμένη Παρασκευή (13/2) διασπάστηκε προσωρινά το κάτω όριο, ωστόσο οι αγοραστές παρενέβησαν έγκαιρα, αποτρέποντας περαιτέρω απώλειες.

Αντιθέτως, το Bitcoin ανέκτησε μέρος του χαμένου εδάφους μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσεγγίζοντας τα 71.000 δολάρια σε δύο περιπτώσεις. Δεν κατάφερε όμως να συνεχίσει ανοδικά και οι νέες απορρίψεις στην περιοχή των 70.000 δολαρίων το οδήγησαν εκ νέου χαμηλότερα, κάτω από τα 68.000 δολάρια, έπειτα από μία ακόμη αποτυχημένη απόπειρα διάσπασης.

Κατά τον χρόνο σύνταξης του κειμένου, το Bitcoin εξακολουθεί να κινείται κάτω από αυτό το επίπεδο, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να υποχωρεί στα 1,355 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών κρυπτονομισμάτων έχει επίσης μειωθεί και διαμορφώνεται πλέον κάτω από το 56,5%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum δεν κατάφερε να ανακτήσει την αντίσταση των 2.000 δολαρίων, καταγράφοντας ακόμη μία μικρή ημερήσια απώλεια. Το XRP έχασε τη στήριξη του 1,50 δολαρίου μετά από πτώση 2,3%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει υποχωρήσει εκ νέου στα 2,4 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (17/2), το Bitcoin σημειώνει σε ημερήσια βάση πτώση 1,39% στα 67.898,59 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum χάνει 0,37% στα 1.970,13 δολάρια, το XRP υποχωρεί κατά 2,11% στα 1,46 δολάρια και το Solana καταγράφει ζημιές 0,71% στα 85,01 δολάρια.

Παράλληλα, το BNB σημειώνει πτώση 0,19% στα 617,41 δολάρια, το HYPE αποδυναμώνεται κατά 1,29% στα 29,57 δολάρια και το LEO Token κινείται ανοδικά κατά 5,19% στα 8,67 δολάρια.

Τέλος, το XMR κινείται ανοδικά κατά 0,41% στα 330,46 δολάρια, το Litecoin κερδίζει 1,79% στα 54,89 δολάρια, το Polkadot ανεβαίνει κατά 0,38% στα 1,36 δολάρια και το TRUMP καταγράφει ζημιές 1,24% στα 3,38 δολάρια.

