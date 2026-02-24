ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε ελεύθερη πτώση η αγορά crypto – Το Bitcoin βυθίζεται στα $63.000
Νομίσματα
14:24 - 24 Φεβ 2026

Σε ελεύθερη πτώση η αγορά crypto – Το Bitcoin βυθίζεται στα $63.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τιμή του Bitcoin συνεχίζει την απογοητευτική της πορεία, σημειώνοντας νέο χαμηλό πολλών εβδομάδων κάτω από τα 63.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin είχε απορριφθεί πάνω από τις 70.000 δολάρια στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με την ανοδική του προσπάθεια να ανακόπτεται άμεσα. Τις επόμενες ημέρες η μεταβλητότητα ήταν περιορισμένη, καθώς κινήθηκε πλάγια μεταξύ 67.000 και 68.500 δολαρίων. Την Πέμπτη διολίσθησε στα 65.600 δολάρια, όμως ανέκαμψε γρήγορα και πλησίασε ξανά τις 69.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο.

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών —μεταξύ των οποίων και νέα παγκόσμια φορολογική ρύθμιση έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά του Τραμπ – το BTC αρχικά παρέμεινε σχετικά σταθερό. Ωστόσο, με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures αργά την Κυριακή, η εικόνα άλλαξε δραματικά.

Μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα, η τιμή κατρακύλησε από τις 67.700 στις 64.400 δολάρια, προκαλώντας ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων. Ακολούθησε μια σύντομη ανάκαμψη έως τις 66.500 δολάρια, όμως οι πωλητές επανήλθαν δυναμικά. Νωρίτερα σήμερα, το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 63.000 δολάρια για πρώτη φορά από το κραχ της 6ης Φεβρουαρίου, όταν είχε βυθιστεί έως τις 60.000 δολάρια.

Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται οριακά πάνω από αυτό το επίπεδο, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να έχει μειωθεί στα 1,26 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει επίσης υποχωρήσει κάτω από το 56%.

Η αγορά των altcoins καταγράφει επίσης σημαντικές απώλειες. Το Ethereum χάνει περίπου 5% σε ημερήσια βάση και κινείται λίγο πάνω από τα 1.800 δολάρια. Το XRP υποχωρεί κατά 4,5% και παλεύει να διατηρηθεί πάνω από το 1,30 δολάριο.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 150 δισ. δολάρια από την Κυριακή και πλέον διαμορφώνεται στα 2,26 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης πίεσης, το μεσημέρι της Τρίτης (24/2) το Bitcoin καταγράφει πτώση 4,55%, διαμορφούμενο στα 63.296,82 δολάρια. Το Ethereum υποχωρεί κατά 4,80% στα 1.828,69 δολάρια, ενώ το XRP σημειώνει απώλειες 5,49% και διαπραγματεύεται στα 1,34 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Solana χάνει 4,76% στα 76,93 δολάρια, ενώ το Bitcoin Cash βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με απώλειες 11,14%, υποχωρώντας στα 479,69 δολάρια. Το HYPER κινείται επίσης πτωτικά, σημειώνοντας μείωση 4,28% στα 26,48 δολάρια.

Στον αντίποδα, το Monero ξεχωρίζει θετικά, καταγράφοντας άνοδο 2,89% στα 326,95 δολάρια. Αντίθετα, το Litecoin υποχωρεί κατά 3,98% στα 50,81 δολάρια, το Polkadot σημειώνει απώλειες 4,92% στα 1,24 δολάρια, ενώ το TRUMP καταγράφει πτώση 3,94% στα 3,27 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 16:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο «μοντέλο» στο Στρατό - Ποιες αλλαγές προβλέπονται
Ειδήσεις

Νέο «μοντέλο» στο Στρατό - Ποιες αλλαγές προβλέπονται

Έβρος: Πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει
Ειδήσεις

Έβρος: Πάνω από 5.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν πλημμυρίσει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin
Νομίσματα

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000
Νομίσματα

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται
Οικονομία

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ