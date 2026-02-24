Bitcoin: 50% κάτω σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου 2025
08:37 - 24 Φεβ 2026

Bitcoin: 50% κάτω σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin υποχώρησε περισσότερο από 5% το πρωί της Τρίτης (24/2) χάνοντας και τη στήριξη των 63.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τις κλιμακούμενες δασμολογικές εντάσεις και τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε έως και τα 62.964,64 δολάρια εν μέσω πιέσεων των επενδυτών να απομακρυνθούν από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Τώρα βρίσκεται λίγο πάνω από τα 63.000 δολάρια.

«Η πτώση του bitcoin μοιάζει λιγότερο με ένα σοκ που αφορά συγκεκριμένα τα κρυπτονομίσματα και περισσότερο με μια κλασική επαναφορά του κλίματος κινδύνου», δήλωσε ο Christopher Hamilton, επικεφαλής λύσεων επενδύσεων πελατών, Ασίας-Ειρηνικού (APAC) εκτός Ιαπωνίας στην Invesco.

Η πτώση πιθανότατα αντανακλά μια «τακτική μείωση του κινδύνου» παρά μια διαρθρωτική έξοδο, πρόσθεσε ο Hamilton.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει «μέσα στις επόμενες πιθανώς 10 ημέρες» εάν θα εξαπολύσει πλήγμα στο Ιράν εν μέσω της αντίστασής του σε μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Οι εντάσεις έχουν έκτοτε ενταθεί, με την Ουάσινγκτον να συνεχίζει να αναπτύσσει στρατιωτικά μέσα σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το Bitcoin έχει σημειώσει απότομη πτώση από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια, με την ύφεση να επεκτείνεται και στη νέα χρονιά. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει υποχωρήσει κατά 27% μέχρι στιγμής φέτος και έχει χάσει 50% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι το Bitcoin παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο στις παγκόσμιες συνθήκες ρευστότητας. Εάν οι αγορές ερμηνεύσουν την εμπορική πολιτική ως αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες, τα κρυπτονομίσματα θα το νιώσουν πρώτοι», δήλωσε ο Μπίλι Λιούνγκ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Global X Australia.

Ο χρυσός spot υποχώρησε περίπου 1% στα 5.171,87 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, ενώ το Ether, το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, έχασε πάνω από 1% στα 1.831,52 δολάρια.

