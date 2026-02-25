Ανατροπή στα crypto: Το Bitcoin ανέκτησε τα $65.000 – Άνοδος συνολικής κεφαλαιοποίησης κατά $80 δισ.

Καλή μέρα ξημέρωσε σήμερα (25/2) για τα crypto, καθώς – μετά από το πτωτικό σερί, οπότε το Bitcoin «έπαιζε» κοντά στα χαμηλά του – οι τιμές τελικά ανέκαμψαν, με τα μεγαλύτερα ψηφιακά νομίσματα να κινούνται σταθερά στα «πράσινα».

Έτσι, λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος) ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης κινείται στα 65.452 δολάρια με κέρδη γύρω στο 3,50%. Με ώθηση από την άνοδο, η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,31 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά έχει ξεπεράσει το 56%.

Την ίδια στιγμή, τα μεγαλύτερα alts κινούνται, επίσης, σε θετικό έδαφος, με το Solana να σημειώνει από τις καλύτερες επιδόσεις, κερδίζοντας 8,74% στα 83,34 δολάρια.

Το δεύτερο μεγαλύτερο crypto, το Ethereum, κυμαίνεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 δολαρίων, αλλά με προοπτική περαιτέρω ανόδου, καθώς ενισχύεται κατά 5,70% στα 1.928,63 δολάρια.

Το XRP, από την άλλη, σημειώνει απώλειες (-2,82%) στο 1,39 δολάριο, ενώ από την άλλη το ΒΝΒ κερδίζει 3,32% στα 605,45 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 3% στα 27,17 δολάρια.

To Dogecoin ενισχύεται κατά 3,26% στο 0,09421 δολάριο, ενώ το Cardano «παίζει» στο 0,2717 δολάριο με +5,85% και το Monero διαπραγματεύεται στα 339,55 δολάρια με κέρδη 5,41%.

Τέλος, το Litecoin κερδίζει 5,16% στα 53,27 δολάρια και το Shiba Inu ενισχύεται κατά 1,44% στο 0,000006024 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει ήδη ανακάμψει κατά περίπου 80 δισ. δολάρια σε 24ωρη βάση και φτάνει πλέον τα 2,33 τρισ. δολάρια (σύμφωνα με το CoinGecko).

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως πολλά crypto σε εβδομαδιαίο επίπεδο παίζουν ακόμη στα «κόκκινα». Το Bitcoin, για παράδειγμα, συνεχίζει σε επίπεδο εβδομάδας να χάνει 1,58%, ενώ το Ethereum καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες 1,50% και το XRP είναι για το 7ημερο στο -2,97%. Την ίδια ώρα, οι 7ήμερες απώλειες του Dogecoin φτάνουν το -4,53% και του Cardanο το -0,7%.

Πάντως, παράλληλα με την αγορά crypto, ανοδικά κινήθηκαν από χθες (24/2) το βράδυ και οι δείκτες των αμερικανικών μετοχικών futures, ενώ η άνοδος του αργύρου κατά 4% από τα μεσάνυχτα υποδηλώνει ότι το ράλι των risk-assets είναι περισσότερο κερδοσκοπικό και όχι αποτέλεσμα των τελευταίων ειδήσεων, μεταξύ των οποίων και ο παγκόσμιος δασμός Τραμπ στο 10%.

Εν τω μεταξύ, ο μέσος δείκτης RSI της αγοράς κρυπτονομισμάτων μετακινήθηκε από την υπερπουλημένη ζώνη σε ουδέτερο επίπεδο, υποδεικνύοντας πιθανή περίοδο ενοποίησης σήμερα (25/2).

Παράγωγα

Το συνολικό Open Interest στα crypto futures αυξήθηκε πάνω από 1,5% φτάνοντας τα 93,5 δισ. δολάρια, αν και μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στην άνοδο των spot τιμών και όχι σε νέες εισροές κεφαλαίων.

Το OI σε futures Bitcoin και Ethereum παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερό τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ τα futures που συνδέονται με χρυσό tether (XAUT) σημείωσαν πτώση 12% στο ανοικτό ενδιαφέρον, δείχνοντας ότι κεφάλαια αποσύρονται από assets συνδεδεμένα με χρυσό.

Παράλληλα, ο δείκτης ετήσιας 30ήμερης υποκείμενης μεταβλητότητας του Bitcoin μειώθηκε στο 56%, αντιστρέφοντας την άνοδο της αρχής της εβδομάδας στο 65%, υποδηλώνοντας ηρεμία στην αγορά και υποστήριξη για περαιτέρω ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζει και η μεταβλητότητα του Ethereum.

Στα options Bitcoin που διαπραγματεύονται στο Deribit, το put των 60.000 δολαρίων έγινε η πιο δημοφιλής επιλογή, δείχνοντας ανησυχίες για πτωτική πορεία. Τα puts (bearish στοιχήματα) για Bitcoin και Ethereum εξακολουθούν να τιμολογούνται υψηλότερα από τα calls (bullish στοιχήματα).

Token news

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης «altcoin season» έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Ιανουαρίου, ενισχυμένος από ράλι σε ευρεία κλίμακα.

Το token AI agent VIRTUAL ηγήθηκε, αυξάνοντας 15,5% από τα μεσάνυχτα και πάνω από 20% τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στο δείκτη CoinDesk 80 (CD80), ο οποίος ανέβηκε 1,7%.

Το token ETHFI ενισχύθηκε επίσης πάνω από 10% τις τελευταίες 24 ώρες, μετά από υπόδειξη του CEO Mike Silagadze για πιθανή κυκλοφορία stablecoin.

Το native token της πλατφόρμας δανεισμού Morpho ολοκλήρωσε το ράλι των altcoins την Τετάρτη, με άνοδο 45,9% τον τελευταίο μήνα και 15% τις τελευταίες 24 ώρες.

Αντίθετα, τα Toncoin (TON) και Pippin (PIPPIN) είναι σε κόκκινο τις τελευταίες 24 ώρες, μετά από άνοδο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, υποδεικνύοντας περιστροφή κεφαλαίων μεταξύ των επενδυτών και traders.