Πετρέλαιο: Δεύτερη ημέρα σε υψηλό επταμήνου - «Ολική επαναφορά» για το ασήμι
14:09 - 25 Φεβ 2026

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται κοντά σε υψηλά επτά μηνών την Τετάρτη 25/2, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη, καθώς η απειλή στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά, ανησυχεί τους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζονται αυξημένα κατά 0,48% στα 70,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά συμβόλαια του αργού WTI ενισχύονται κατά 0,40% στα 65,90 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του Brent είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου την Παρασκευή, ενώ οι τιμές WTI στα υψηλότερα από τις 4 Αυγούστου τη Δευτέρα. Και τα δύο συμβόλαια διατηρούνται κοντά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προκειμένου να πιέσουν το Ιράν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες από το Ιράν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου του ΟΠΕΚ, αλλά και από άλλες χώρες της σημαντικής περιοχής παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή η αβεβαιότητα σημαίνει ότι η αγορά θα συνεχίσει να τιμολογεί ένα υψηλό ασφάλιστρο κινδύνου και θα παραμένει ευαίσθητη σε κάθε νέα εξέλιξη», δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING την Τετάρτη.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία για τον τρίτο γύρο συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εντός εμβέλειας, αλλά μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι χωρίς συμφωνία θα υπάρξουν ‘πολύ σοβαρές συνέπειες’. Το κατά πόσο οι παραχωρήσεις του Ιράν θα πληρούν την κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ για ‘μηδενικό εμπλουτισμό’ παραμένει να φανεί», σχολίασε ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG Markets.

Στο πλαίσιο των αυξημένων εντάσεων, το Ιράν και η Κίνα επιτάχυναν τις συνομιλίες για την αγορά κινεζικών αντιαρματικών πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με πηγές του Reuters, που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κοντά στις ακτές του Ιράν.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι αντιαρματικοί πύραυλοι κρουζ θα ενισχύσουν τις δυνατότητες επίθεσης του Ιράν και θα απειλήσουν τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις. Ο Trump θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο με την παραδοσιακή ομιλία «State of the Union» την Τρίτη το βράδυ. Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, υπό τον όρο ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ο Trump θα αναφερθεί στα σχέδιά του για το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά την υποστήριξη των τιμών λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, η αγορά αντιμετωπίζει και ανησυχίες για μεγάλη αύξηση αποθεμάτων, καθώς η παγκόσμια προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το American Petroleum Institute ανακοίνωσε αργά την Τρίτη μια τεράστια αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ κατά 11,43 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων πετρελαίου από τη U.S. Energy Information Administration αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.

Μικρή άνοδος για το φυσικό αέριο – Ενισχύονται τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο, σημειώνει την Τετάρτη μικρή άνοδο με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 0,660% στα 31,095 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, στα μέταλλα τα κέρδη επέστρεψαν. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,47% στα 5.200,56 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται σημαντικά κατά 3,47% στα 90,54 δολάρια η ουγγιά, ενώ στο ίδιο πλαίσιο, και ο χαλκός κερδίζει 0,58% στα 6,0263 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται οριακά αποδυναμωμένο κατά 0,03% έναντι του ευρώ στα 1,1778 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με απώλειες 0,07% παραμένει και έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3506 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% έναντι του ευρώ στη 0,872 λίρα ανά ευρώ.

