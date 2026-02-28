Περιορίζει τις απώλειες το Bitcoin – «Παίζει» στη ζώνη των $65.000

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα «έπιασε» πάτο σήμερα (28/2) στα 63.255 δολάρια, πριν περιορίσει τις απώλειες, σύμφωνα με δεδομένα του CoinDesk.

Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή κινείται στα 65.117,03 δολάρια, έχοντας περιορίσει τις απώλειες στο 0,95%.

Πάντως, συνολικά από το υψηλό του Οκτωβρίου έχει χάσει περίπου 50%. Σημειώνεται πως τον Οκτώβριο είχε ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια.

Άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, όπως το Ethereum και το Solana, σημειώνουν επίσης πτώση, οδηγώντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε πτώση κατά 1,6% στα 2,314 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα του CoinMarketCap.

Ενδεικτικά, το Ethereum «παίζει» τώρα στα 1.892,82 δολάρια με -2,10%, το Solana κινείται στα 80,91 δολάρια με απώλειες 1,23% και το XRP στο 1,32 δολάριο με απώλειες 2,88%.

Εν τω μεταξύ, το Dogecoin κυμαίνεται στο 0,09046 δολάριο με απώλειες σχεδόν 4% και το Cardano στο 0,2668 δολάριο με απώλειες 4,05%, ενώ το Monero διαπραγματεύεται στα 328,47 δολάρια με χασούρα 3,24% και το Litecoin στα 52,72 δολάρια υποχωρώντας κατά 3,10%.

Χτύπησαν «κόκκινο» τα crypto στο Ιράν

Το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων στο Ιράν αυξήθηκε σε περισσότερα από 7,78 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, με τα κρυπτονομίσματα να χρησιμοποιούνται τόσο ως μέσο παράκαμψης των κυρώσεων όσο και ως χρηματοοικονομική εναλλακτική για τους κοινούς Ιρανούς, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis.

Τους τελευταίους μήνες, οι Ιρανοί αυξάνουν τις αναλήψεις Bitcoin τους από τις τοπικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και τις μεταφέρουν σε προσωπικά πορτοφόλια, φοβούμενοι διαδικτυακές διακοπές και κατάσχεση χρημάτων, ανέφερε η Chainalysis.