Σενάρια για «βουτιά» $8.000 στο Bitcoin ελλείψει θετικών εξελίξεων

Μετά από ένα υποτονικό Σαββατοκύριακο με ελάχιστες έως και μηδενικές αξιοσημείωτες μεταβολές στις τιμές, η μεταβλητότητα του Bitcoin επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (30/3), με πτώση σε νέο χαμηλό μήνα και στη συνέχεια εντυπωσιακή ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο ενδέχεται να είναι περιορισμένα, καθώς τα σημάδια νέων εισροών κεφαλαίων παραμένουν ασθενή.

Πάντως, τα περισσότερα μεγάλα altcoins κινούνται ελαφρώς ανοδικά σε ημερήσια βάση, με το Ethereum να ξεχωρίζει ως ένας από τους κορυφαίους «παίκτες», καθώς κατάφερε να ξεπεράσει τα 2.050 δολάρια.

Ο δείκτης CoinDesk 20 Index ενισχύθηκε κατά 2%, φτάνοντας τις 1.941 μονάδες.

Ωστόσο, η πλευρά της ζήτησης φαίνεται αδύναμη. Τα 11 διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) spot Bitcoin που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 296,18 εκατομμυρίων δολαρίων, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων εβδομάδων εισροών, σύμφωνα με τη SoSoValue. Τα ETFs του Ethereum σημείωσαν επίσης εκροές άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά θεωρούνται δείκτης της θεσμικής ζήτησης για τα κρυπτονομίσματα.

Ένας ακόμη τρόπος εισροής κεφαλαίων στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι τα stablecoins, δηλαδή ψηφιακές εκδοχές παραδοσιακών νομισμάτων όπως το δολάριο, τα οποία επίσης εκπέμπουν αρνητικά σήματα.

Η κεφαλαιοποίηση του Tether, του μεγαλύτερου stablecoin συνδεδεμένου με το δολάριο, έχει παραμείνει στάσιμη γύρω στα 184 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση του USD Coin, του δεύτερου μεγαλύτερου, έχει μειωθεί σχεδόν κατά 1,5%, φτάνοντας τα 77,77 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Την περασμένη εβδομάδα, τα stablecoins κατέγραψαν μείωση ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αποτελεί αρνητικό σήμα, σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις (minting), οι οποίες βρίσκονται στο 2ο εκατοστημόριο. Κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, εκδόθηκαν συνολικά 0,8 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Markus Thielen, ιδρυτής της 10x Research.

Ο έμπειρος αναλυτής γραφημάτων Peter Brandt ανέφερε ότι η τρέχουσα πορεία της τιμής του Bitcoin ευθυγραμμίζεται με κλασικά μοτίβα τεχνικής ανάλυσης και ότι οι τιμές θα μπορούσαν να υποχωρήσουν έως και τα 49.000 δολάρια. Τα δεδομένα από τα options δείχνουν προτίμηση σε συμβόλαια πώλησης (put options) σε όλα τα χρονικά πλαίσια, ένδειξη ότι οι φόβοι για πτώση παραμένουν έντονοι μεταξύ των επενδυτών.

Παρόλα αυτά, μια ξαφνική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα —ενδεχομένως λόγω μιας πιθανής εκεχειρίας με πρωτοβουλία των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν — θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο το Bitcoin και άλλα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, για να επιβεβαιωθεί μια πλήρης ανοδική αντιστροφή, η τιμή του Bitcoin θα πρέπει να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 75.000 δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα καταφέρνει να κρατήσει το πρόσημο, με κέρδη λίγο άνω του 1,20% και την τιμή του να «παίζει» στα 67.595 δολάρια περίπου.

Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,35 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά λίγο πιο πάνω από το 56%.

Το Ethereum σημειώνει εντυπωσιακότερες επιδόσεις με +3,20% στα 2.067,66 δολάρια και το Solana «παίζει» στα 84,15 δολάρια με κέρδη 1,91%, ενώ το ΒΝΒ διαπραγματεύεται στα 617,23 δολάρια με +0,62% και το XRP «παίζει» στο 1,35 δολάριο με άνοδο 0,77%.

Την ίδια στιγμή, το Dogecoin βρίσκεται στο 0,09279 δολάριο με κέρδη 2,04% και το Cardano στο 0,2502 δολάριο με κέρδη 2,55%.

Το Monero σημειώνει άνοδο της τάξης του 2,93% στα 336,21 δολάρια και το Litecoin, στον αντίποδα, χάνει 0,24% στα 53,76 δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά 40 δισεκατομμύρια δολάρια από την Κυριακή (29/3) και πλέον ξεπερνά τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.