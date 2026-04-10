Bitcoin: Προσπάθεια σταθεροποίησης στη ζώνη των $72.000 & εβδομαδιαία άνοδος 7,4%

Με το παγκόσμιο ενδιαφέρον στραμμένο στην ταχέως εξελισσόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η σημαντικότερη είδηση της εβδομάδας ήταν η ανακοίνωση 14ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επίδραση της στις αγορές κρυπτονομισμάτων ήταν άμεση με το Bitcoins αλλά και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα να παρουσιάζουν αισθητή άνοδο μετά τις απώλειες των τελευταίων εβδομάδων.

Ας επιστρέψουμε όμως στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο ήταν ιδιαίτερα έντονο σε επίπεδο εξελίξεων. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν πολλούς στόχους στο Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών, που αργότερα παρατάθηκε, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, διαφορετικά οι επιθέσεις θα εντείνονταν.

Το Bitcoin αρχικά κινήθηκε πλάγια, αδυνατώντας να ξεφύγει από το εύρος των 66.000–67.000 δολαρίων. Τη Δευτέρα το πρωί παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα, φτάνοντας έως τα 70.000 δολάρια μετά από πληροφορίες για διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, αργότερα υποχώρησε, καθώς υπήρξαν αναφορές ότι οι συνομιλίες είχαν «κολλήσει».

Λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων την πολυαναμενόμενη εκεχειρία, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες θα σταματήσουν τις επιθέσεις για δύο εβδομάδες και ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, με το Bitcoin να εκτινάσσεται στα 72.600 δολάρια, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν.

Παρά ταύτα, η εκεχειρία παραμένει αβέβαιη, καθώς τα Στενά δεν έχουν ανοίξει πλήρως. Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ ο Τραμπ κάλεσε τον Νετανιάχου να περιορίσει τα πλήγματα. Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ωστόσο η τιμή του Bitcoin έχει ήδη επωφεληθεί από το θετικό κλίμα, διαπραγματευόμενη γύρω από τα 72.000 δολάρια. Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Παρασκευής το κορυφαίο κρυπτονόμισμα με αύξηση 2,09% κυμαίνεται στα 72.273,54 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Bitcoin καταγράφει άνοδο 7,4%. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι στα 2,53 τρισ. Δολάρια, ενώ η κυριαρχία το BTC ανέρχεται στο 57,2%.

Σε άνοδο τα altcoins – 60% εβδομαδιαία κέρδη για το ZEC

Σε θετικό έδαφος κυμαίνονται και τα κυριότερα εναλλακτικά κρυπτονομίσματα, με το Ethereum να ακολουθεί με αύξηση 6,8% και αυτή την ώρα να κυμαίνεται στα 2.221,36 δολάρια. Το HYPE σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 14% και το μεσημέρι της Παρασκευής κυμαίνεται στα 1,34 δολάρια, ενώ το ZEC ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο 60%, ξεπερνώντας τα 375 δολάρια.