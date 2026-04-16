Bitcoin: «Κολλημένο» κοντά στα $75.000 καθώς οι επενδυτές «κλειδώνουν» τα κέρδη τους

Ξανά την ανηφόρα πήραν τα crypto μετά το ράλι στη Wall Street, όπου την Τετάρτη (15/4) ο δείκτης S&P 500 έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό αγγίζοντας τις 7.022 μονάδες και ανακτώντας πλήρως τις απώλειες που είχαν προκληθεί εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας που ακολούθησε.

Με ώθηση από τις ενθαρρυντικές ειδήσεις σχετικά με τις απόπειρες οριστικής επίλυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τερματισμού του πολέμου και με φόντο την άνοδο των διεθνών αγορών, το Bitcoin επέστρεψε στα «πράσινα», λίγες ώρες μετά τη διόρθωση της Τετάρτης (15/4).

Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ακόμη να «πιάσει» τα επίπεδα άνω των 76.000 δολαρίων που είχε αγγίξει πριν τις μαζικές ρευστοποιήσεις κι έτσι «παίζει» με μικρά κέρδη κοντά στα 74.400 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το τοπίο στα alts είναι μεικτό, με πολλά πάντως από αυτά να σημειώνουν αξιόλογα κέρδη.

Το Bitcoin προσπαθεί να ακολουθήσει την ανάκαμψη των μετοχών… ασθμαίνοντας

Παρότι η αγορά κρυπτογράφησης δεν είναι στα χειρότερά της, οι αναλυτές σημειώνουν το εξής παράδοξο: χάρη στα ενθαρρυντικά μηνύματα από το διπλωματικό πεδίο, οι μετοχές ανακάμπτουν πολύ περισσότερο από τα crypto, με το Bitcoin να παραμένει 40% κάτω από το υψηλό του.

Σε ανάρτησή του την Τετάρτη (15/4), ο Darkfost ανέλυσε τη διαφοροποίηση αυτή, τονίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος του S&P 500 σε νέα ιστορικά επίπεδα σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις αγορές να έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν μια πιθανή λύση μετά από διπλωματικές επαφές το Σαββατοκύριακο.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε και από τα στοιχεία του Μαρτίου για τον βασικό δείκτη τιμών παραγωγού (Core PPI), που διαμορφώθηκε στο 0,1%, σημαντικά χαμηλότερα από το 0,3% του Φεβρουαρίου και κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών, υποδεικνύοντας ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει σε μεγάλο βαθμό προστατευμένη από πληθωριστικές πιέσεις που σχετίζονται με την ενέργεια.

Σύμφωνα με τον Darkfost, το Bitcoin δεν έχει επωφεληθεί αντίστοιχα από αυτή την άνοδο και φτάνει μετά βίας γύρω στα 75.000 δολάρια, περίπου 40% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025 — μια απόκλιση που διαρκεί ήδη αρκετούς μήνες.

«Αυτή η περίοδος χαμηλής συσχέτισης ή ακόμη και αποσύνδεσης από τον S&P 500 είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 2020», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι, αν και το Bitcoin συνήθως ακολουθεί μεγάλους δείκτες, όπως ο S&P 500 και ο Nasdaq, «κατά περιόδους λειτουργεί με βάση δικές του εσωτερικές δυναμικές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιου είδους αποκλίσεις».

Να σημειωθεί πως ο S&P 500 σημείωσε άνοδο σε 10 από τις τελευταίες 11 συνεδριάσεις, καταγράφοντας συνολικά κέρδη άνω του 10% σε αυτό το διάστημα, με την ταχύτητα της ανάκαμψης να θεωρείται ιστορικά ασυνήθιστη. Σύμφωνα με τη Quantifiable Edges, ο δείκτης πέρασε από χαμηλό 100 ημερών σε υψηλό 200 ημερών μέσα σε μόλις 11 ημέρες — κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, με την πιο κοντινή περίπτωση να είναι οι 12 ημέρες τον Οκτώβριο του 2014.

Ωστόσο, ο Tom Lee της Fundstrat, μιλώντας στην εκπομπή «Closing Bell» του CNBC την Τετάρτη (15/4), εκτίμησε ότι τα κρυπτονομίσματα θα συγκαταλέγονται στους πρωταγωνιστές της επόμενης φάσης της ανόδου, μαζί με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και τις μετοχές λογισμικού. Όπως υποστήριξε, πολλοί επενδυτές παραμένουν ακόμη εκτός αγοράς, γεγονός που αφήνει περιθώρια για περαιτέρω άνοδο.

Το Bitcoin σε κρίσιμο τεχνικό σημείο

Η τεχνική εικόνα του Bitcoin ενισχύει την παρατήρηση περί απόκλισης. Ο αναλυτής Ali Martinez ανέφερε νωρίτερα ότι το κρυπτονόμισμα δοκιμάζει για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες τον απλό κινητό μέσο όρο 100 ημερών ως επίπεδο αντίστασης.

Στην πρώτη δοκιμή, τον Οκτώβριο, η τιμή υποχώρησε κατά 30%, από περίπου 116.000 δολάρια στα 80.000. Στη δεύτερη, τον Ιανουάριο, η πτώση έφτασε το 39%, με το Bitcoin να διολισθαίνει από περίπου 97.000 στα 60.000 δολάρια.

Μια τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελούσε «σημαντική δομική αποτυχία», δημιουργώντας ένα μοτίβο τριπλής κορυφής και ενδεχομένως οδηγώντας την τιμή ξανά κοντά στο ετήσιο χαμηλό των 60.000 δολαρίων.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση διάσπασης πάνω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών, ανοίγει ο δρόμος για άνοδο προς την περιοχή των 80.000 έως 84.000 δολαρίων.

Παραμένοντας στα τεχνικά, να σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα Coindesk, ο δείκτης CoinDesk 20 ενισχύθηκε περίπου κατά 1,9% το τελευταίο 24ωρο, έναντι ανόδου 1% του Bitcoin, εν μέσω πληροφοριών για παράταση της εκεχειρίας, γεγονός που βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα.

Οι αυξήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από αποδυνάμωση του δολαρίου, το οποίο υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν έξι εβδομάδων, καθώς και από πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Όπως εξηγούν αναλυτές, πρόκειται για συνθήκες που συνήθως ευνοούν τα κρυπτονομίσματα, καθώς μειώνεται η ελκυστικότητα της διακράτησης μετρητών. Την ίδια στιγμή, και ο χρυσός κατέγραψε άνοδο, υποδηλώνοντας ότι οι αγορές ισορροπούν μεταξύ διάθεσης για ρίσκο και ανάγκης για αντιστάθμιση.

Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο. Ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και οι απειλές της Τεχεράνης για διατάραξη των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι διαταραχές στην προσφορά ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και να έχει επιπτώσεις και στις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Τα δεδομένα on-chain δείχνουν επίσης ότι εμφανίζεται αυξημένη προσφορά Bitcoin όταν η τιμή φτάνει σε βασικά επίπεδα κόστους για τους βραχυπρόθεσμους κατόχους, περίπου στα 76.800 δολάρια, επίπεδο που ενδέχεται να λειτουργήσει ως αντίσταση, καθώς επενδυτές ρευστοποιούν όταν καλύπτουν τις ζημιές τους.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

Το Open Interest στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 2,5% το τελευταίο 24ωρο, την ώρα που ο όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 16% και οι ρευστοποιήσεις υποχώρησαν κατά 48%, στα 220 εκατ. δολάρια.

Η απόκλιση αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές διατηρούν ή ενισχύουν τις θέσεις τους, παρά τη μείωση της δραστηριότητας, κάτι που δείχνει αύξηση της έκθεσης χωρίς ισχυρή πεποίθηση. Η σημαντική πτώση των ρευστοποιήσεων υποδηλώνει χαμηλότερη μεταβλητότητα και λιγότερες αναγκαστικές εκκαθαρίσεις θέσεων.

Παράλληλα, οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας 30 ημερών για Bitcoin και Ethereum (BVIV και EVIV) παραμένουν κάτω από τους μέσους όρους 200 ημερών, υποδηλώνοντας ήρεμες συνθήκες στην αγορά.

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης Bitcoin, η τεκμαρτή μεταβλητότητα μιας εβδομάδας είναι χαμηλότερη σε σχέση με την πραγματική μεταβλητότητα, γεγονός που καθιστά τις βραχυπρόθεσμες επιλογές (options) σχετικά φθηνές. Σε τέτοιες συνθήκες, οι επενδυτές συχνά επιλέγουν στρατηγικές όπως straddle ή strangle, αγοράζοντας ταυτόχρονα call και put options για να εκμεταλλευτούν πιθανές έντονες κινήσεις.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin κινείται μετριοπαθώς με κέρδη 0,31% που το φέρνουν στα 74.454,61 δολάρια. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,49 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι πέριξ του 56,8%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum «παίζει» στα 2.332,58 δολάρια με ήπιες απώλειες της τάξης του 0,21%, ενώ το XRP σημειώνει αξιόλογα κέρδη (+3,19%) στο 1,41 δολάριο.

Το Solana κερδίζει 1,65% στα 84,99 δολάρια, το Dogecoin ενισχύεται κατά 2,80% στο 0,09615 δολάριο και το Cardano κατά 2,68% στο 0,2481 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το ΒΝΒ καταγράφει οριακή άνοδο της τάξης του 0,14% στα 620,60 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 0,98% στα 44,65 δολάρια, ενώ το Monero σημειώνει άνοδο 1,27% στα 344,60 δολάρια, το Litecoin κερδίζει 1,52% στα 55,36 δολάρια και το Shiba Inu ενισχύεται κατά 2,59% στο 0,000006040 δολάριο.

Τέλος, το token του Ντόναλντ Τραμπ (Official Trump) κερδίζει 2,66% στα 2,91 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κερδίζει 0,7% σε 24ωρη βάση και αγγίζει τα 2,608 τρισ. δολάρια.