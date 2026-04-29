Bitcoin σε ανοδική τροχιά: Ανάκαμψη στα crypto εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Το Pi Network και άλλα κρυπτονομίσματα κατέγραψαν άνοδο, καθώς το Bitcoin επανήλθε πάνω από τα 77.000 δολάρια, μετά από έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσε η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο.

Η τιμή του Bitcoin είχε υποχωρήσει χθες κάτω από τα 76.000 δολάρια, καθώς οι ανησυχίες για τη γεωπολιτική ένταση συνέχιζαν να αυξάνονται. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέκαμψε κατά περισσότερο από 1.000 δολάρια, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης της FOMC (Federal Open Market Committee), η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις αγορές.

Ανάκαμψη Bitcoin πάνω από τα 77.000 δολάρια

Μετά την πτώση του κάτω από τα 74.000 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, το Bitcoin σημείωσε ισχυρή ανάκαμψη, φτάνοντας σε υψηλό αρκετών μηνών στα 79.500 δολάρια την Τρίτη, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε επέκταση της εκεχειρίας.

Ακολούθησαν ημέρες έντονων διακυμάνσεων, με το BTC να κινείται σε στενό εύρος μεταξύ 77.000 και 78.500 δολαρίων. Ακόμη και οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου δεν κατάφεραν να διαταράξουν σημαντικά την αγορά.

Τη Δευτέρα, οι αγοραστές επανήλθαν δυναμικά, ωθώντας το Bitcoin ξανά στα 79.500 δολάρια, επίπεδο από το οποίο απορρίφθηκε άμεσα. Στη συνέχεια υποχώρησε σταδιακά, φτάνοντας έως τα 75.600 δολάρια την Τρίτη, πριν επιστρέψει πάνω από τα 77.000 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης 29/4 το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κυμαίνεται στα 77.529,12 σημειώνοντας αύξηση 1,72%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα μετά τη σημερινή συνεδρίαση της FOMC, καθώς αρκετοί προβλέπουν πιθανή νέα διόρθωση.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ανέρχεται πλέον περίπου στα 1,55 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων υποχωρεί στο 58%.

Άνοδος στα altcoins και στο Pi Network

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος. Το Ethereum επέστρεψε πάνω από τα 2.300 δολάρια σημειώνοντας αύξηση 2,45%, ενώ το BNB διατηρείται 627,12 δολάρια σημειώνοντας αύξηση 0,86%. Ξεχωρίζει η άνοδος του Dogecoin, το οποίο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των βασικών κρυπτονομισμάτων με 11,35%.

Κέρδη καταγράφουν επίσης XRP, Solana, TRX, Cardano, Bitcoin Cash και Monero.

Ανοδική κίνηση καταγράφουν και tokens όπως PUMP, ASTER, TAO και το Pi Network (PI), το οποίο ενισχύθηκε πάνω από 15% την τελευταία εβδομάδα, αγγίζοντας νωρίτερα τον μήνα υψηλό στα 0,20 δολάρια, πριν υποχωρήσει.

Στον αντίποδα Leo Token, ZCash και Tron εμφανίζουν απώλειες.

Η πρόσφατη άνοδος έχει οδηγήσει ορισμένους αναλυτές σε ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις, ακόμη και για πιθανή εκτόξευση έως και 1.400% για το PI.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 50 δισ. δολάρια από το χθεσινό χαμηλό, ξεπερνώντας πλέον τα 2,67 τρισ. δολάρια.