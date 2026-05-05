Ράλι χωρίς «καύσιμα»: Το Bitcoin ανεβαίνει, αλλά τα δεδομένα δείχνουν αδυναμία

Σύμφωνα με τον αναλυτή Doctor Profit, στον οποίο παραπέμπει το cryptopotato ,η αγορά ενδέχεται να βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας λεγόμενης «bull trap», μιας παγίδας ανόδου που συχνά προηγείται μιας απότομης διόρθωσης. Ο ίδιος εκτιμά ότι το bitcoin μπορεί να καταγράψει μία ακόμη ανοδική κίνηση προς την περιοχή των 83.000 έως 85.000 δολαρίων, πριν αλλάξει η τάση. Διατηρεί, μάλιστα, ενεργή τη long θέση που άνοιξε κοντά στα 71.000 δολάρια, σχεδιάζοντας να κατοχυρώσει κέρδη και στη συνέχεια να στραφεί σε short τοποθετήσεις.

Την ίδια ώρα, στοιχεία από την Santiment καταγράφουν σημαντική απόκλιση μεταξύ της τιμής και της πραγματικής χρήσης του δικτύου. Η ημερήσια δραστηριότητα έχει υποχωρήσει σε χαμηλά διετίας, με περίπου 531.000 ενεργά πορτοφόλια και 203.000 νέες διευθύνσεις να δημιουργούνται καθημερινά. Υπό κανονικές συνθήκες, μια ανοδική πορεία της τιμής συνοδεύεται από αύξηση της συμμετοχής, με περισσότερους χρήστες και συναλλαγές να ενισχύουν τη δυναμική της αγοράς. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, η άνοδος φαίνεται να στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών, γεγονός που μειώνει το λεγόμενο «αγοραστικό καύσιμο».

Παρά τη μέτρια αυτή εικόνα, η χαμηλή δραστηριότητα δεν ερμηνεύεται αποκλειστικά ως αρνητικός παράγοντας. Η Santiment επισημαίνει ότι παρόμοιες περίοδοι έχουν ιστορικά συνδεθεί με φάσεις μειωμένου ενδιαφέροντος που ενίοτε προηγούνται ισχυρών κινήσεων. Εάν η τιμή συνεχίσει ανοδικά και παράλληλα αυξηθεί η συμμετοχή, η αγορά θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά, ιδίως αν προσεγγίσει τα επίπεδα δραστηριότητας που είχαν καταγραφεί στα υψηλά της περιόδου 2024–2025.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο αναλυτής Ali Martinez εντοπίζει θετικά σήματα στο εβδομαδιαίο γράφημα. Η πρόσφατη ανοδική διασταύρωση του δείκτη MACD στα μέσα Απριλίου έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο περίπου 15%, ενώ ιστορικά παρόμοια σήματα έχουν συνδεθεί με πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Παράλληλα, ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών, που βρίσκεται κοντά στα 83.000 δολάρια, θεωρείται κρίσιμο επίπεδο αντίστασης, με ενδεχόμενη διάσπασή του να ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερες τιμές.

Η συνολική εικόνα παραμένει αμφίσημη, καθώς η αγορά ισορροπεί ανάμεσα σε θετικά τεχνικά δεδομένα και σε αδύναμα θεμελιώδη στοιχεία δικτύου. Το κατά πόσο η ανοδική τάση θα συνεχιστεί ή θα ανακοπεί, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση νέας ζήτησης και την αντίδραση των επενδυτών στις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) το Bitcoin ενισχύεται σε ημερήσια βάση κατά 2,29% στα 80.729,19 δολάρια.

Την ίδια στιγμή το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 1,57% στα 2.375,03 δολάρια, το XRP σημειώνει άνοδο 0,68% στα 1,41 δολάρια και το BNB κερδίζει 0,63% στα 627,54 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana ανεβαίνει κατά 0,93% στα 84,82 δολάρια, το HYPE σημειώνει ράλι 5,28% στα 43,57 δολάρια, ενώ το LEO Token υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,14% στα 10,11 δολάρια.

Τέλος, το XMR σημειώνει κέρδη 4,26% στα 405,71 δολάρια, το Litecoin ενισχύεται κατά 0,32% στα 55,49 δολάρια και το TRUMP ανεβαίνει κατά 1,56% στα 2,35 δολάρια.