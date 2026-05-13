Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token
Νομίσματα
15:03 - 13 Μάι 2026

Bitcoin: Ανακάμπτει μετά το σοκ του CPI – Ισχυρές διακυμάνσεις και βουτιά 17% για «viral» token

Reporter.gr Newsroom
Η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την Τετάρτη κατέδειξε αυξημένο πληθωρισμό, πιθανώς λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει κάτω από τα 80.000 δολάρια, προτού καταφέρει να ανακάμψει σχεδόν άμεσα.

Το βασικό κρυπτονόμισμα είχε αγγίξει τα σχεδόν 83.000 δολάρια την προηγούμενη Τετάρτη, πριν δεχθεί πιέσεις που το οδήγησαν έως τα 79.100 δολάρια την Παρασκευή. Η ανάκαμψη ξεκίνησε σταδιακά, με το BTC να επανέρχεται πάνω από τα 80.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο.

Νέα μεταβλητότητα καταγράφηκε τη Δευτέρα, με την έναρξη της συνεδρίασης στις παραδοσιακές αγορές. Το Bitcoin υποχώρησε αρχικά από τα 81.500 στα 80.250 δολάρια, πριν εκτοξευθεί στα 82.500 δολάρια μετά από αναφορές για νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η άμεση απόρριψη της πρότασης από τον Αμερικανό πρόεδρο οδήγησε σε απότομη πτώση περίπου 2.000 δολαρίων μέσα σε λίγα λεπτά.

Την Τρίτη το BTC επιχείρησε νέα ανοδική κίνηση, αλλά βρήκε ισχυρή αντίσταση στα 82.000 δολάρια. Τα στοιχεία του CPI που ανακοινώθηκαν χθες επιβεβαίωσαν την άνοδο του πληθωρισμού, οδηγώντας το Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή τους. Παρ’ όλα αυτά, αντέδρασε θετικά και διαμορφώνεται πλέον, το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5), γύρω στα 80.500 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει σχετικά σταθερή, κοντά στα 1,62 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των altcoins διατηρείται πάνω από το 58%, σύμφωνα με στοιχεία του CoinGecko.

Άνοδος για το BNB – Πίεση στα altcoins

Η μάχη για την τέταρτη θέση σε όρους κεφαλαιοποίησης συνεχίζεται, με το Binance Coin να περνάει ξανά μπροστά από το XRP, ενισχυμένο κατά 2,5%, ενώ το XRP κινείται σταθεροποιητικά, ενώ το Dogecoin διατήρησε τη θέση του στο top 10 των altcoins μετά από ημερήσια άνοδο 2%.

Στα υπόλοιπα altcoins, τα HYPE, CC, BCH, TAO και SUI κινούνται ελαφρώς πτωτικά, ενώ το Dogecoin διαπραγματεύεται πάνω από τα 0,11 δολάρια, ενισχυμένο κατά 2% σε ημερήσια βάση.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει το NEAR, με άλμα σχεδόν 6% στα 1,64 δολάρια, ενώ ανοδικά κινούνται επίσης τα STABLE, WLFI και TRUMP.

Αντίθετα, το VVV καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση της ημέρας, υποχωρώντας πάνω από 17% και διαμορφούμενο κάτω από τα 15 δολάρια. Πιέσεις δέχονται επίσης τα ONDO, TON και PENGU.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει περίπου στα 2,78 τρισ. δολάρια.

