Ήπιες ανοδικές τάσεις στην αγορά crypto – Στα $1,62 τρισ. η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin

Μετά από ένα σχετικά ήρεμο Σαββατοκύριακο, το Bitcoin πέρασε ένα ιδιαίτερα ασταθές βράδυ την Κυριακή και ένα νευρικό πρωινό τη Δευτέρα, πριν σταματήσει στα 82.400 δολάρια μετά τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την τελευταία πρόταση του Ιράν.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά θετική για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα. Ξεκίνησε με άνοδο της τιμής στα 80.800 δολάρια τη Δευτέρα — επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί εδώ και τρεις μήνες – πριν από μια ξαφνική αλλά σύντομη πτώση που έριξε το BTC περισσότερο από 2.000 δολάρια χαμηλότερα.

Ωστόσο, το Bitcoin αντέδρασε γρήγορα, ανακτώντας το επίπεδο των 80.000 δολαρίων και εκτοξεύτηκε ακόμη και στα 82.800 δολάρια την Τετάρτη, σημειώνοντας νέο τοπικό υψηλό.

Έπειτα από κέρδη 8.000 δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα, μια διόρθωση θεωρούνταν αναμενόμενη. Αυτή ήρθε την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όταν η τιμή υποχώρησε έως τα 79.100 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές παρέμειναν ενεργοί και προκάλεσαν μια μικρή ανοδική κίνηση που βοήθησε το BTC να επανέλθει πάνω από τα 80.000 δολάρια το Σάββατο.

Οι επόμενες 36 ώρες ήταν πιο ήρεμες, όμως νέα έντονη μεταβλητότητα εμφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας. Το BTC αρχικά ανέβηκε στα 81.500 δολάρια, στη συνέχεια έπεσε στα 80.250 δολάρια και αμέσως μετά εκτινάχθηκε στα 82.500 δολάρια.

Ωστόσο, ακολούθησε νέα πτώση κάτω από τα 81.000 δολάρια, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τη νεότερη πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin παραμένει γύρω στα 1,62 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του απέναντι στα altcoins διατηρείται πάνω από το 58%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε στα 2,78 τρισ. δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko, αφού χθες το βράδυ είχε ξεπεράσει τα 2,83 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) το Bitcoin κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,14% στα 80.97,86 δολάρια και το Ethereum ενισχύεται κατά 0,46% στα 2.335,81 δολάρια.

Το XRP κερδίζει 1,57% στα 1,45 δολάρια ,το BNB σημειώνει ήπια άνοδο 653,23 δολάρια και το Solana καταγράφει κέρδη 1,50% στα 95,27 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το LEO Token ενισχύεται κατά 0,20%, το XMR κινείται ανοδικά κατά 0,90% στα 411,31 δολάρια, το Litecoin σημειώνει άνοδο 0,59% στα 58,78 δολάρια, ενώ το HYPE αποδυναμώνεται κατά 2,20% στα 41,97 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει άνοδο 0,67% στα 1,36 δολάρια, ενώ από την άλλη το TRUMP καταγράφει ζημιές 0,88% στα 2,44 δολάρια.