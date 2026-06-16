Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Το βράδυ της Δευτέρας (15/6) το Bitcoin διαπραγματεύτηκε λίγο πάνω από τα 67.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει ξανά κάτω από 66.000 δολάρια, μία κίνηση που ερμηνεύτηκε από τους αναλυτές ως σύμπτωμα επιφυλακτικότητας απέναντι στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – μία εξέλιξη που έχει δώσει ώθηση στις υπόλοιπες αγορές.

Σήμερα (16/6) το πρωί, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα άλλαξε χέρια στα 65.845 δολάρια, φτάνοντας σε ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 67.217 δολάρια πριν πάρει την κατηφόρα.

Πάντως, το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι αισθητά καλύτερο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντ. Βανς, υπέγραψαν την ηλεκτρονική εκδοχή του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.

Με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το πετρέλαιο κάνει πάλι «βουτιά», με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ από την άλλη η Wall Street ενισχύεται, καθώς τη Δευτέρα (15/6) ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,7% και ο Nasdaq έκλεισε στο +3,1%.

Ωστόσο, το Bitcoin δεν έχει συντονιστεί πλήρως με το κλίμα, δείχνοντας πως δεν έχει «παραδοθεί» στα θετικά νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή.

«Το πετρέλαιο έπεσε πάνω από 4% και οι ασιατικές μετοχές εκτινάχθηκαν πάνω από 3% μετά την εκεχειρία, αλλά το Bitcoin σχεδόν δεν αντέδρασε», δήλωσε ο Jimmy Xue, συνιδρυτής και COO της Axis, κάνοντας λόγο για μία κίνηση του «βασιλιά» των cryptos που ερμηνεύεται ως «μία ανακούφιση, την οποία η αγορά δεν έχει ακόμη αποδεχθεί πλήρως, παρά μια καθαρή στροφή προς το ρίσκο».

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η επιφυλακτικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη, αφού πρόκειται για την 3η απόπειρα εκεχειρίας και οι επενδυτές – έχοντας ήδη απογοητευτεί τις προηγούμενες φορές – κρατούν μικρότερο «καλάθι». Σύμφωνα με μερικές αναλύσεις, δε, φαίνεται να έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους την προειδοποίηση Τραμπ πως η συμφωνία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ματαιωθεί, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει τελικά να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα· ζήτημα που θα συζητηθεί σε δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων.

Στιγμή «ορόσημο» για τους traders φαίνεται πως είναι προς το παρόν η υπογραφή της συμφωνίας στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Πάντως, δεν συμμερίζονται όλοι την επιφυλακτική ανάγνωση. Για παράδειγμα, ο Chris Perkins, επικεφαλής της Franklin Crypto στην Franklin Templeton, δήλωσε πως «πρόκειται για μια θετική συγκυρία για τα ριψοκίνδυνα assets, συμπεριλαμβανομένων των crypto».

«Μετά την IPO της SpaceX, ένα γεγονός που φαίνεται ότι απορρόφησε ρευστότητα από την αγορά crypto, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το βελτιούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον φέρει ξανά τους μικροεπενδυτές», προσέθεσε.

Σημείωσε, δε, πως η ψήφιση του CLARITY Act — που στοχεύει να ορίσει αν τα ψηφιακά assets είναι κινητές αξίες ή εμπορεύματα — θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Το βραχυπρόθεσμο «τεστ» για την αγορά είναι, παράλληλα, το «ημερολόγιο» των τραπεζών, καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 1% (το υψηλότερο από το 1995)· η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αναμένεται να τηρήσει στάση αναμονής κατά τη σημερινή της συνεδρίαση· ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοινώνει την απόφασή της την Τετάρτη (17/6), γεγονός που οι επενδυτές περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» γύρω στα 66.570 δολάρια με κέρδη 1,12% και την κεφαλαιοποίησή του στα 1,33 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του κυμαίνεται στο 56,5%.

Την ίδια ώρα, το Etthereum κινείται στα 1.795,40 δολάρια με εντυπωσιακότερα κέρδη, της τάξη του 3,35% και το Solana κάνει άλμα κοντά στο 4,4% και τα 74,93 δολάρια.

Το ΒΝΒ σημειώνει απώλειες 0,52% στα 613,70 δολάρια, ενώ το XRP κινείται ανοδικά κατά 3,72% στο 1,24 δολάριο και το HYPE εκτινάσσεται κατά 11,08% στα 75,31 δολάρια.

Απ’ την άλλη, στα «κόκκινα» βρίσκονται Dogecoin και Cardano, με απώλειες 0,76% και 1,57% αντίστοιχα, στο 0,08839 δολάριο και 0,1797 δολάριο.

Ήπιες απώλειες σημειώνει και το Monero που υποχωρώντας κατά 0,07% διαπραγματεύεται στα 344,27 δολάρια, ενώ το Litecoin χάνει 0,15% στα 45,58 δολάρια και το Shiba Inu κερδίζει 0,14% στο 0,000005038 δολάριο, ενώ την ίδια ώρα το Polkadot ενισχύεται κατά 1% στο 1,03 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά επιπλέον 25 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, ξεπερνώντας τα 2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το CoinGecko.