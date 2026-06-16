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Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Εμπορεύματα
13:16 - 16 Ιουν 2026

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα πτώση την Τρίτη (16/6), αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών, μετά τη σημαντική υποχώρηση της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αργό Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, υποχωρεί κατά 2,06% στα 81,46 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Ιούλιο σημειώνουν πτώση 2,3%, στα 78,89 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 80 δολαρίων.

Αν και οι τιμές είχαν κινηθεί ελαφρώς ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, στη συνέχεια επέστρεψαν σε πτωτική τροχιά, έχοντας ήδη καταγράψει τη Δευτέρα τα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις αρχές Μαρτίου.

Η μεταβλητότητα στην αγορά αντανακλά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από τους ακριβείς όρους του πλαισίου ειρήνευσης που συμφωνήθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το ζήτημα της αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών της G7, οι οποίοι συναντώνται από σήμερα στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες για το σχετικό μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Επιφυλακτικότητα στη ναυτιλία παρά τις θετικές ενδείξεις

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν καταλήξει την Κυριακή σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών για 60 ημέρες, καθώς και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Κατά την άφιξή του στη σύνοδο της G7, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως από την Παρασκευή χωρίς την επιβολή διοδίων από το Ιράν. Όπως ανέφερε, η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στη Γενεύη.

Η γερμανική εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd χαιρέτισε την προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, κάνοντας λόγο για μια θετική εξέλιξη για τα πληρώματα, τους πελάτες και τις δραστηριότητές της.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε την ελπίδα ότι τα τέσσερα πλοία της που παραμένουν στην περιοχή θα μπορέσουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ εντός του Σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά ως προς την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Mitsui O.S.K. Lines, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, Τζοτάρο Ταμούρα, δήλωσε στους Financial Times ότι πολλοί πλοιοκτήτες ενδέχεται να περιμένουν αρκετές εβδομάδες προτού επιτρέψουν και πάλι στα πλοία τους να διέλθουν από την περιοχή.

Όπως σημείωσε, δεν αρκεί η επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Απαιτείται η ουσιαστική εφαρμογή της στην πράξη και η διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέψουν στις ναυτιλιακές εταιρείες να αισθανθούν ασφαλείς για την επανέναρξη των διελεύσεων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διακινούνταν μέσω του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος.

Ήπια ενίσχυση σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν ήπια άνοδο το μεσημέρι της Τρίτης, κατά 0,548% στα 42,74 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,3% στα 4,364,62 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι ανεβαίνει κατά -0,51% στα 70,53 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες 0,15% καταγράφει και ο χαλκός στα 6,4863 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, στα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1602 δολάρια προς ευρώ, ενώ σημειώνει ήπια άνοδο 0,04% έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3416 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί κατά 0,8% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8648 λίρα ανά ευρώ.

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