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Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000
Νομίσματα
13:28 - 18 Ιουν 2026

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Reporter.gr Newsroom
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Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) και η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε από τον Κέβιν Γουόρς προκάλεσαν αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin κατέγραψε πτώση άνω των 2.000 δολαρίων από το υψηλό έως το χαμηλό της κίνησης, προτού βρει εκ νέου στήριξη.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν παρόμοια πορεία το τελευταίο 24ωρο, με το Ethereum να υποχωρεί κάτω από τα 1.750 δολάρια και το XRP να διασπά καθοδικά ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης στα 1,20 δολάρια.

Η έντονη διακύμανση του Bitcoin

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα ανακοινωνόταν την Κυριακή. Παρότι συνεχίστηκαν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, κυρίως από το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε πράγματι τη συμφωνία το βράδυ της Κυριακής, γεγονός που έδωσε ισχυρή ώθηση στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Εκείνη τη στιγμή, το Bitcoin διαπραγματευόταν κάτω από τα 64.000 δολάρια, όμως μέσα σε λίγα λεπτά εκτινάχθηκε στις 66.000 δολάρια και συνέχισε ανοδικά έως τα 67.200 δολάρια την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του και υποχώρησε ξανά προς τις 66.000 δολάρια.

Μια νέα προσπάθεια διάσπασης των 67.000 δολαρίων σταμάτησε την Τρίτη και στη συνέχεια η προσοχή των αγορών στράφηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Fed, την πρώτη υπό την ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.

Όπως αναμενόταν, η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Γουόρς μετά τη συνεδρίαση απογοήτευσαν όσους περίμεναν μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, καθώς έδειξαν ότι οι προσδοκίες για έναν πρόεδρο της Fed που θα ακολουθούσε εύκολα τη γραμμή του «φθηνού χρήματος» μάλλον δεν θα επιβεβαιωθούν.

Ως αποτέλεσμα, το Bitcoin υποχώρησε εκ νέου, φτάνοντας νωρίς σήμερα στα 63.600 δολάρια, προκαλώντας ρευστοποιήσεις θέσεων άνω των 400 εκατ. δολαρίων. Παρότι ανέκαμψε αργότερα πάνω από τις 64.000 δολάρια, εξακολουθεί να καταγράφει ημερήσιες απώλειες περίπου 1%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει περιοριστεί στα 1,29 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων δυσκολεύεται να διατηρηθεί πάνω από το 56%.

Το Ethereum υποχωρεί επίσης κατά λίγο περισσότερο από 1% σε ημερήσια βάση, διαπραγματευόμενο κάτω από τα 1.750 δολάρια. Το BNB χάνει το επίπεδο στήριξης των 600 δολαρίων, ενώ το XRP κινείται πλέον αισθητά κάτω από τα 1,20 δολάρια, καταγράφοντας πτώση 1,6%.

Δημοφιλείς αναλυτές έχουν προειδοποιήσει πρόσφατα ότι εάν το XRP απορριφθεί εκ νέου στην περιοχή των 1,20–1,21 δολαρίων, ενδέχεται να ακολουθήσει νέα διόρθωση προς το ψυχολογικό επίπεδο του 1 δολαρίου.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων υποχώρησε κάτω από τα 2,3 τρισ. δολάρια, μετά από απώλειες περίπου 25 δισ. δολαρίων μέσα σε ένα 24ωρο.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6), το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,24% στα 63.092,51 δολάρια και το Ethereum χάνει 1,58% στα 1.738,75 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το BNB χάνει 2,11% στα 588,56 δολάρια, το XRP χάνει 2,16% στα 1,17 δολάρια, το Solana υποχωρεί κατά 1,29% στα 71,15 δολάρια και το HYPE καταγράφει απώλειες 0,78% στα 71,63 δολάρια.

Ταυτόχρονα, το LEO Token χάνει 0,27% στα 9,60 δολάρια, το XMR υποχωρεί κατά 1,99% στα 331,42 δολάρια, το Litecoin καταγράφει πτώση 2,16% στα 44,12 δολάρια και το Polkadot βρίσκεται στο κόκκινο, με απώλειες 2,98% στα 0,9774 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP χάνει 1,01% στα 1,88 δολάρια.

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