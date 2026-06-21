To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Πάνω από τα 63.000 δολάρια κινείται πάλι το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, ανακτώντας μέρος των πρόσφατων απωλειών του, ενώ στα «πράσινα» κατά κύριο λόγο «παίζουν» και τα υπόλοιπα ψηφιακά νομίσματα. Ωστόσο, το θετικό αυτό «σήμα» δεν δείχνει ικανό να εξαφανίσει τις ανησυχίες της αγοράς και οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί.

Πιο αναλυτικά, την Κυριακή (21/6), το Bitcoin διαπραγματεύεται πέριξ των 64.100 δολαρίων με ήπια κέρδη 0,7%, ενώ άνοδο είχε σημειώσει και την προηγούμενη ημέρας, αφήνοντας πίσω του μία εβδομάδα με ισχυρές απώλειες. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,28 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά στο 56,07%.

Παρά τα κέρδη των τελευταίων ωρών, βέβαια, σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο «βασιλιάς» της κρυπρογράφησης σημειώνει απώλειες της τάξη του 2,41%, ενώ σε επίπεδο 30ημέρου χάνει 15,06%.

Απ’ την άλλη, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το Ethereum, σημειώνει κέρδη 0,36% στα 1.731,48 δολάρια, αλλά σε επίπεδο 7ημέρου καταγράφει ήπια άνοδο της τάξης του 0,28%. Η εικόνα του σε επίπεδο μήνα δεν είναι εξίσου καλή, καθώς συνεχίζει να «παίζει» στα «κόκκινα» με -16,14%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, στο «μικροσκόπιο» των επενδυτών βρίσκονται τα επιτόκια και οι πιέσεις που επιφέρουν, οι κινήσεις της Strategy και οι νέες ρυθμιστικές εξελίξεις στην αγορά.

Όπως αναφέρουν η μεγάλη πτώση του Bitcoin κοντά στα 60.000 δολάρια τις προηγούμενες ημέρες οφείλεται στις ανησυχίες γύρω από τον μηχανισμό χρηματοδότησης της Strategy Inc., της εταιρείας του Michael Saylor, αλλά και στους φόβους για υψηλότερα επιτόκια, που μειώνουν τη διάθεση για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

«Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην τιμή του STRC ως μέτρο της πίεσης που δέχεται η Strategy», δήλωσε στο Bloomberg ο Joshua Lim, global co-head of markets στη FalconX, εξηγώντας πως οι μετοχές STRC της Strategy, τις οποίες η εταιρεία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί αγορές Bitcoin, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά πιθανότατα θα δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της εταιρείας να συνεχίσει να αγοράζει Βitcoin, αντί να πουλήσει μέρος των αποθεμάτων της για να ενισχύσει τα ταμειακά της διαθέσιμα, ενώ την ίδια στιγμή – όπως διαπιστώνει ο Lim – υπάρχει στο ορίζοντα και το ζήτημα των αυξανόμενων προσδοκιών για τα επιτόκια, το οποίο «δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον».

Το θεσμικό ενδιαφέρον στο επίκεντρο

Παρά τη φανερή βελτίωση, το κλίμα παραμένει συγκρατημένο και η δραστηριότητα στην αγορά options δείχνει ότι αρκετοί επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν προστασία από πιθανή νέα πτώση, ενώ τα futures δείχνουν προετοιμασία για αυξημένη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα.

Οι ενδείξεις για το συνεχιζόμενο θεσμικό ενδιαφέρον γύρω από την αγορά κρυπτογράφησης απασχολούν, επίσης, πολύ τους traders, με τους αναλυτές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το τοπίο, εντός του οποίου η ανάκαμψη ήρθε μετά από ημέρες έντονης μεταβλητότητας, κατά τις οποίες ρευστοποιήθηκαν μοχλευμένες θέσεις αξίας άνω των 450 εκατ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, οι περισσότερες απώλειες προήλθαν από long θέσεις, δηλαδή από επενδυτές που πόνταραν σε άνοδο των τιμών.

Οι βασικές εξελίξεις σε ρυθμιστικό επίπεδο που απασχολούν την αγορά έχουν ως εξής:

- Ιρλανδία: Παρουσίασε νέα εθνική στρατηγική κατά του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος, με τα crypto-assets να αποτελούν βασικό πεδίο ελέγχου.

- ΗΠΑ: Οι νομοθέτες προετοιμάζουν συζήτηση για τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην οικονομική πρόσβαση, την εθνική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

- Αργεντινή: Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι υπέγραψε διάταγμα που απαλλάσσει τους εγγεγραμμένους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων από τον φόρο 1,2% στις επιταγές· ένα μέτρο που θεωρείται θετικό για την ανάπτυξη της αγοράς crypto σε μία από τις πιο ενεργές αγορές της Λατινικής Αμερικής.

«Σήμα» κινδύνου από τις τεχνικές ενδείξεις

Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου που θα μπορούσε να πλήξει την αγορά βασίζεται στις τεχνικές ενδείξεις του Bitcoin, καθώς η ανάκαμψή του φαίνεται να έχει κολλήσει στα 66.000 δολάρια, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει κάτω από όλους τους κινητούς μέσους όρους, ένδειξη ότι οι bulls δεν έχουν ακόμη επικρατήσει.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί ένας ανεστραμμένος σχηματισμός inverse cup-and-handle, ο οποίος θεωρείται κλασικό πτωτικό σήμα συνέχισης της τάσης. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται το Bitcoin να δεχθεί νέες πιέσεις και να κινηθεί προς το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 60.000 δολαρίων. Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά και την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Τα θεμελιώδη δείχνουν κι αυτά με τη σειρά τους κάποια αδυναμία, με τα Bitcoin ETFs να χάνουν πάνω από 2,4 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία αυτόν τον μήνα, καθώς οι επενδυτές στρέφονται από το λιγότερο ελκυστικό Bitcoin προς τις τεχνολογικές μετοχές που «υπόσχονται» περισσότερα κέρδη.

Ημερήσιες τάσεις

Πέρα από το Bitcoin που «παίζει» μεταξύ 64.100 και 64.150 δολαρίων με κέρδη κάτω του 1% και του Ethereum που δεν καταφέρνει να βρεθεί ξανά στη ζώνη των 2.000 δολαρίων, παρότι βρίσκεται σε ανοδική τροχιά· η εικόνα στην αγορά crypto είναι μεικτή, με τα σημαντικότερα εξ αυτών ωστόσο να κινούνται στα «πράσινα».

Αναλυτικότερα, το Solana κερδίζει 3,3% στα 13,96 δολάρια, ενώ το XRP από την άλλη υποχωρεί κατά μόλις 0,02% στο 1,15 δολάριο και το ΒΝΒ σημειώνει άνοδο 0,53% στα 589,55 δολάρια.

Το HYPE συνεχίζει να κινείται πτωτικά με απώλειες 3,52% που το φέρνουν στα 68,25 δολάρια, παρότι σε επίπεδο 7ημέρου συνεχίζει να καταγράφει άνοδο, κοντά στο 7%.

Την ίδια ώρα, το Dogecoin χάνει 0,82% στο 0,08318 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 0,77% στο 0,1617 δολάριο, ενώ το Monero κερδίζει 0,9% στα 320,65 δολάρια και το Litecoin σημειώνει άνοδο κατά 1,54% στα 44,94 δολάρια. Το Shiba Inu, την ίδια ώρα, υποχωρεί κατά 0,5% στο 0,000004693 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση στην αγορά ενισχύεται κατά 0,4% σε επίπεδο 24ώρου στα 2,248 τρισ. δολάρια.