«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

Εύθραυστες παραμένουν οι ισορροπίες καθώς η αγορά crypto διανύει τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου, με το Bitcoin να παραμένει κάτω από τα 59.000 δολάρια και το Ethereum να μην μπορεί να ξεκολλήσει από τη ζώνη των 1.500 δολαρίων.

Παρότι μετά την απόφαση ΗΠΑ και Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις, η τιμή του Bitcoin σημείωσε άνοδο κατά 2%, συνεχίζει να παραμένει κάτω από τα 60.000 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα οι αναλυτές συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με μία άμεση ανάκαμψη της αγοράς και του κορυφαίου κρυπτονομίσματος.

Η τιμή του Bitcoin εκτοξεύτηκε από το χαμηλότερο 24ώρου των 58.856 δολαρίων στα 60.089 δολάρια. Ωστόσο, δεν άργησε να ξαναπέσει, με αποτέλεσμα γύρω στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) να «παίζει» στα 59.767,19 δολάρια με απώλειες 0,89%.

Η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,2 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά αγγίζει το 56,72%.

Πώς εξηγείται η επιφυλακτικότητα των αναλυτών

Αρκετοί παράγοντες, όπως γεωπολιτικοί, μακροοικονομικοί και τεχνικοί, κρατούν τους αναλυτές σε αγωνία.

Οι γνωστοί αναλυτές Cheds Trading και Benjamin Cowen επισήμαναν ότι το Bitcoin κατέγραψε το χαμηλότερο ημερήσιο κλείσιμό του για το 2024, ενώ έκλεισε για πρώτη φορά από το 2023 κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων (200-WMA). Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής Rekt Capital τόνισε ότι η περιοχή των 61.000 δολαρίων εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό επίπεδο αντίστασης για το Bitcoin, καθώς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα απέτυχε να το διασπάσει για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. «Με τα εβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία κλεισίματα να βρίσκονται προ των πυλών, είναι προτιμότερο να περιμένουμε τις σχετικές επιβεβαιώσεις, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατεύθυνση της αγοράς», ανέφερε.

Ο ίδιος συμβούλευσε τους επενδυτές να αναμείνουν το μηνιαίο κλείσιμο του Ιουνίου, καθώς αυτό αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τα επίπεδα από τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πιθανή ανοδική αντίδραση μέσα στον Ιούλιο.

Την ίδια εκτίμηση συμμερίζεται και η Cheds Trading, η οποία συμφωνεί με την ανάλυση της Rekt Capital, επισημαίνοντας ότι η τεχνική εικόνα εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποχώρησης των τιμών.

Παράλληλα, ο κορυφαίος αναλυτής Μάρκους Τίλεν αποκάλυψε ότι το μοντέλο τάσης για το Bitcoin πέρασε σε πτωτικό σήμα ήδη από τις 22 Μαΐου, όταν το κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν στα 75.600 δολάρια. Όπως σημείωσε, η ένδειξη αυτή παραμένει αρνητική, παρά το κλίμα «αγοράς στην πτώση» που επικράτησε στην αγορά.

Πάνω από 200 εκατ. δολάρια ρευστοποιήθηκαν στα futures

Πριν από τη νέα απόπειρα αποκλιμάκωσης στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια σε θέσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) ρευστοποιήθηκαν αναγκαστικά από τα χρηματιστήρια, με το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να αφορά επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί στην άνοδο της αγοράς (long θέσεις).

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, εμφανίστηκαν ενδείξεις αλλαγής του κλίματος.

Από τις ρευστοποιήσεις σχεδόν 20 εκατ. δολαρίων, τα 13 εκατ. αφορούσαν short θέσεις, γεγονός που δείχνει ότι η προσωρινή επιστροφή του Bitcoin στα 60.000 δολάρια αιφνιδίασε αρκετούς επενδυτές που στοιχημάτιζαν στην πτώση.

Παρά ταύτα, η αγορά futures του Bitcoin δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ανοιχτό ενδιαφέρον (Open Interest - OI) έχει επιστρέψει στα επίπεδα των αρχών του μήνα, εξαλείφοντας την πρόσκαιρη άνοδο που είχε σημειωθεί την Παρασκευή. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εμφανίζονται πιο διστακτικοί να αναλάβουν επιπλέον ρίσκο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στο Ethereum, όπου το Open Interest παραμένει σταθερό γύρω στα 14,2 εκατ. Ethereum.

Αντίθετα, στο Solana το Open Interest διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, στα 72,7 εκατ. Solana, πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό άνω των 76 εκατ. Solana που καταγράφηκε στις 24 Ιουνίου, στοιχείο που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη μεταβλητότητα για το συγκεκριμένο token.

«Πέφτουν» οι δείκτες μεταβλητότητας

Θετικό στοιχείο αποτελεί η υποχώρηση των δεικτών μεταβλητότητας. Ο δείκτης BVIV, που παρακολουθεί την αναμενόμενη μεταβλητότητα του Bitcoin για τις επόμενες 30 ημέρες, υποχώρησε κατά 5%, στο 47%, διακόπτοντας την ανοδική πορεία των δύο προηγούμενων εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα πιο ήρεμο περιβάλλον στην αγορά, χαρακτηριστικό που συχνά συνοδεύει σταδιακές ανοδικές κινήσεις στις τιμές.

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) της Deribit, οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν τα συμβόλαια προστασίας από πτώση (puts) τόσο για το Bitcoin όσο και για το Ethereum.

Για το Bitcoin, το put option με τιμή εξάσκησης στα 60.000 δολάρια συγκεντρώνει ανοιχτό ενδιαφέρον σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, πλησιάζοντας το αντίστοιχο call option των 80.000 δολαρίων, το οποίο διατηρεί ανοιχτές θέσεις ύψους 1,11 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τα δύο σημαντικότερα επίπεδα στην αγορά options εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες.

Εάν το Bitcoin κινηθεί χαμηλότερα από τις 60.000 δολάρια, η επόμενη σημαντική συγκέντρωση συμβολαίων εντοπίζεται στις 50.000 δολάρια, όπου το ανοιχτό ενδιαφέρον ανέρχεται σε περίπου 712 εκατ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις στα alts

Το Ethereum συνεχίζει να κινείται υποτονικά, γύρω στα 1.569,48 δολάρια με απώλειες 0,85%, ενώ το Solana κερδίζει 0,6% στα 72,29 δολάρια και το HYPE ενισχύεται κατά 0,01% στα 63,16 δολάρια.

Παράλληλα, το Dogecoin χάνει 1,5% στο 0,07266 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 0,41% στο 0,1446 δολάριο.

Το Monero σημειώνει απώλειες 0,95% στα 308,30 δολάρια και το Shiba Inu υποχωρεί κατά 0,56% στο 0,000004187 δολάριο.

Το Litecoin καταγράφει απώλειες 2,34% στα 42,24 δολάρια, ενώ το XRP χάνει 0,1% στο 1,05 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 2,153 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 0,6%.