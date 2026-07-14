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StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης
Ναυτιλία
12:31 - 14 Ιουλ 2026

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ελληνική ναυτιλιακή StealthGas ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες για το πλοίο μεταφοράς υγραερίου Eco Wizard, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τον Ιούλιο του 2025 στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα. Μετά την καταβολή της αποζημίωσης, η εταιρεία δρομολογεί την πώληση του πλοίου στην υφιστάμενη κατάστασή του.

Σύμφωνα με τη StealthGas, η ασφαλιστική υπόθεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η συμφωνημένη αποζημίωση έχει ήδη καταβληθεί. Το Eco Wizard πρόκειται πλέον να πωληθεί σε τρίτους, χωρίς να πραγματοποιηθούν μόνιμες επισκευές. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν θα προκύψει πρόσθετο οικονομικό όφελος από την πώληση, καθώς η αποζημίωση από τους ασφαλιστές έχει ήδη καταβληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου 2025, όταν το Eco Wizard βρισκόταν στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας για τη φόρτωση αμμωνίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο πλοίαρχος ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο και σε μία δεξαμενή φορτίου. Η εταιρεία είχε επισημάνει τότε ότι τα πρώτα στοιχεία παρέπεμπαν στη χρήση εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών, κάτι που είχε καταγραφεί και σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά εκείνης της περιόδου. Το φορτίο αμμωνίας είχε προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ολοκλήρωση των προσωρινών επισκευών και την έκδοση των απαραίτητων αδειών, το πλοίο αναχώρησε από τη Ρωσία ρυμουλκούμενο και μεταφέρθηκε σε λιμάνι της Λετονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν νέες τεχνικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις. Τον Μάρτιο του 2026 η StealthGas είχε ανακοινώσει ότι ανέμενε αποζημίωση για την ολική απώλεια του πλοίου μέσω της ασφαλιστικής κάλυψης πολεμικού κινδύνου, διαδικασία που πλέον έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι το μοναδικό πλοίο του στόλου της που είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, διήλθε με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό.

Σήμερα, ο στόλος της StealthGas αποτελείται από 26 πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG carriers), συμπεριλαμβανομένου ενός πλοίου που διαχειρίζεται κοινοπραξία της εταιρίας, με συνολική μεταφορική ικανότητα 288.542 κυβικών μέτρων (cbm).

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