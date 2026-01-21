Η στάση απέναντι στον Τραμπ προκαλεί διχασμό στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα, που στο παρελθόν επευφημούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ και ενίσχυσαν τη θέση τους χάρη στους επαίνους του, πλέον κρατούν αποστάσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ λόγω της στρατιωτικής του επέμβασης στη Βενεζουέλα και της προσπάθειάς του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα στηρίξει ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα που συμμερίζονται παρόμοιες θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη νομιμοποίηση κινημάτων που επί χρόνια αντιμετώπιζαν κοινωνικό στίγμα στις χώρες τους, αλλά πλέον βρίσκονται σε άνοδο.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, ανέφερε ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί πράγματι λόγο για μεγάλη αισιοδοξία».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, τα κόμματα αυτά βρίσκονται τώρα αντιμέτωπα με ένα δίλημμα, καθώς η αποδοκιμασία προς τον Τραμπ αυξάνεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο λόγω της ολοένα και πιο επιθετικής εξωτερικής του πολιτικής και, ειδικότερα, των προσπαθειών του να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

AfD: Καταφέρεται κατά του Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική του υπόσχεση, δηλαδή να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Άλις Βάιντελ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενώ ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Κρουπάλα απέρριψε τις «μεθόδους της Άγριας Δύσης».

Σημειώνεται ότι η AfD έχει καλλιεργήσει σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό ενδέχεται πλέον να μην τη βοηθά. Έρευνα του ινστιτούτου Forsa, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, έδειξε ότι το 71% των Γερμανών θεωρεί τον Τραμπ περισσότερο αντίπαλο παρά σύμμαχο.

Αποστάσεις από Εθνικό Συναγερμό και Reform UK

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε την Τρίτη (20/1) ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει, αναφερόμενος σε «μέτρα κατά του εξαναγκασμού» και στην αναστολή της οικονομικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ταυτόχρονα, το βρετανικό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK, του οποίου ο ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ έχει επί μακρόν προβάλει τις στενές του σχέσεις με τον Τραμπ, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος μπλοφάρει.

«Ωστόσο, το να χρησιμοποιούνται οικονομικές απειλές απέναντι σε μια χώρα που θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος για πάνω από εκατό χρόνια δεν είναι κάτι που θα περιμέναμε», ανέφερε το Reform σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Ματίας Κάρλσον, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο βασικός ιδεολόγος των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών.

«Ο Τραμπ μοιάζει ολοένα και περισσότερο με έναν αντεστραμμένο βασιλιά Μίδα», έγραψε στο X. «Ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε σκατά».

Διχασμός εντός της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Δεν έχουν υπάρξει όμως όλα τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα τόσο επικριτικά. Ορισμένα, όπως το ακροδεξιό Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία και το ισπανικό Vox, επαίνεσαν τον Τραμπ για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αλλά τήρησαν σιγή ιχθύος σχετικά με τις απειλές του για τη Γροιλανδία.

Άλλα, όπως ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι και η εθνικιστική κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπό τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, κάλεσαν το ζήτημα της Γροιλανδίας να επιλυθεί διμερώς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας.

Ήπια κριτική από τη Μελόνι

Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία θεωρείται μία από τις πιο στενές Ευρωπαίες ηγέτιδες του Τραμπ, χαρακτήρισε «λάθος» την απόφασή του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκούς συμμάχους.

«Μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες και του είπα τι πιστεύω», δήλωσε την Κυριακή (18/1), προσθέτοντας ότι θεωρεί πως υπάρχει «πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας» μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης. Έκτοτε δεν έχει προβεί σε νέες δηλώσεις, ωστόσο ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τάσσεται κατά της επιβολής δασμών στις ΗΠΑ ως απάντηση και επιδιώκει αντ’ αυτού την αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω διαλόγου.

Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, επέρριψε την ευθύνη για την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων στις ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία.