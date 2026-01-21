ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η στάση απέναντι στον Τραμπ προκαλεί διχασμό στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά
Διεθνή
16:18 - 21 Ιαν 2026

Η στάση απέναντι στον Τραμπ προκαλεί διχασμό στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα, που στο παρελθόν επευφημούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ και ενίσχυσαν τη θέση τους χάρη στους επαίνους του, πλέον κρατούν αποστάσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ λόγω της στρατιωτικής του επέμβασης στη Βενεζουέλα και της προσπάθειάς του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα στηρίξει ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα που συμμερίζονται παρόμοιες θέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη νομιμοποίηση κινημάτων που επί χρόνια αντιμετώπιζαν κοινωνικό στίγμα στις χώρες τους, αλλά πλέον βρίσκονται σε άνοδο.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, ανέφερε ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί πράγματι λόγο για μεγάλη αισιοδοξία».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, τα κόμματα αυτά βρίσκονται τώρα αντιμέτωπα με ένα δίλημμα, καθώς η αποδοκιμασία προς τον Τραμπ αυξάνεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο λόγω της ολοένα και πιο επιθετικής εξωτερικής του πολιτικής και, ειδικότερα, των προσπαθειών του να αποκτήσει τη Γροιλανδία από τη Δανία.

AfD: Καταφέρεται κατά του Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε μια θεμελιώδη προεκλογική του υπόσχεση, δηλαδή να μην παρεμβαίνει στις υποθέσεις άλλων χωρών», δήλωσε η Άλις Βάιντελ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενώ ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Κρουπάλα απέρριψε τις «μεθόδους της Άγριας Δύσης».

Σημειώνεται ότι η AfD έχει καλλιεργήσει σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό ενδέχεται πλέον να μην τη βοηθά. Έρευνα του ινστιτούτου Forsa, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, έδειξε ότι το 71% των Γερμανών θεωρεί τον Τραμπ περισσότερο αντίπαλο παρά σύμμαχο.

Αποστάσεις από Εθνικό Συναγερμό και Reform UK

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε την Τρίτη (20/1) ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει, αναφερόμενος σε «μέτρα κατά του εξαναγκασμού» και στην αναστολή της οικονομικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ταυτόχρονα, το βρετανικό λαϊκιστικό κόμμα Reform UK, του οποίου ο ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ έχει επί μακρόν προβάλει τις στενές του σχέσεις με τον Τραμπ, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος μπλοφάρει.

«Ωστόσο, το να χρησιμοποιούνται οικονομικές απειλές απέναντι σε μια χώρα που θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος για πάνω από εκατό χρόνια δεν είναι κάτι που θα περιμέναμε», ανέφερε το Reform σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Ματίας Κάρλσον, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο βασικός ιδεολόγος των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών.

«Ο Τραμπ μοιάζει ολοένα και περισσότερο με έναν αντεστραμμένο βασιλιά Μίδα», έγραψε στο X. «Ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε σκατά».

Διχασμός εντός της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

Δεν έχουν υπάρξει όμως όλα τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά και λαϊκιστικά κόμματα τόσο επικριτικά. Ορισμένα, όπως το ακροδεξιό Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία και το ισπανικό Vox, επαίνεσαν τον Τραμπ για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αλλά τήρησαν σιγή ιχθύος σχετικά με τις απειλές του για τη Γροιλανδία.

Άλλα, όπως ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι και η εθνικιστική κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπό τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, κάλεσαν το ζήτημα της Γροιλανδίας να επιλυθεί διμερώς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας.

Ήπια κριτική από τη Μελόνι

Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία θεωρείται μία από τις πιο στενές Ευρωπαίες ηγέτιδες του Τραμπ, χαρακτήρισε «λάθος» την απόφασή του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκούς συμμάχους.

«Μίλησα με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ώρες και του είπα τι πιστεύω», δήλωσε την Κυριακή (18/1), προσθέτοντας ότι θεωρεί πως υπάρχει «πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας» μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης. Έκτοτε δεν έχει προβεί σε νέες δηλώσεις, ωστόσο ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τάσσεται κατά της επιβολής δασμών στις ΗΠΑ ως απάντηση και επιδιώκει αντ’ αυτού την αποκλιμάκωση της κρίσης μέσω διαλόγου.

Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, επέρριψε την ευθύνη για την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων στις ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρούτε από Νταβός: Έπαινοι για Τραμπ και αφωνία για τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

Ρούτε από Νταβός: Έπαινοι για Τραμπ και αφωνία για τη Γροιλανδία

ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία το Δεκέμβριο του 2025 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία το Δεκέμβριο του 2025 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι

Πώς μετατράπηκε η Γροιλανδία σε γεωπολιτικό «θερμό σημείο» μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες
Ειδήσεις

Πώς μετατράπηκε η Γροιλανδία σε γεωπολιτικό «θερμό σημείο» μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ
Ειδήσεις

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ