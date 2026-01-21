Πώς μετατράπηκε η Γροιλανδία σε γεωπολιτικό «θερμό σημείο» μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, είχε δηλώσει ξεκάθαρα: «Δεν είμαστε προς πώληση και δεν θα είμαστε ποτέ προς πώληση».

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στη Γροιλανδία στις αρχές του 2025 τροφοδότησε εικασίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδίωκε την απόκτησή της κατά τη δεύτερη θητεία του. Αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα απέκλειε τη χρήση στρατιωτικής δύναμης ή οικονομικού εξαναγκασμού, προκαλώντας κύμα διεθνών επικρίσεων, όπως μας υπενθυμίζει το CNBC.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αιφνιδίασαν τον κόσμο με την τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, στις 3 Ιανουαρίου. Την επόμενη ημέρα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως». Πρόσθεσε ότι «περιβάλλεται από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί — σας το λέω ξεκάθαρα», είπε αργότερα την ίδια ημέρα από το Air Force One.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε τον Τραμπ «να σταματήσει τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού που έχουν δηλώσει πολύ καθαρά ότι δεν είναι προς πώληση».

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στις 6 Ιανουαρίου, απορρίπτοντας τις θέσεις Τραμπ και υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά.

«Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν», ανέφερε η δήλωση, την οποία υπέγραψαν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας, ενώ αργότερα υποστηρίχθηκε και από άλλους βασικούς περιφερειακούς παράγοντες.

Ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία

Συνομιλίες στον Λευκό Οίκο μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και των υπουργών Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας είχαν προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ σκλήρυνε περαιτέρω τη στάση του με ανάρτηση στο Truth Social.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε. Το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγείται της προσπάθειας για να την αποκτήσουμε», έγραψε.

«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας σε μεταγενέστερη ανάρτηση ότι μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αντιμετωπίσουν απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα στο νησί.

Οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο έληξαν χωρίς αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα, αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν μικρό αριθμό στρατιωτών στη Γροιλανδία στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής άσκησης. Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έστειλε 13 στρατιωτικούς στο Νουούκ, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ενώ συμμετείχαν επίσης δυνάμεις από τη Γαλλία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Απειλές Τραμπ για δασμούς

Το Σάββατο, ο Τραμπ κατέφυγε σε ένα από τα αγαπημένα του μέσα πίεσης: απείλησε με την επιβολή κλιμακωτών δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εάν αντιταχθούν στα σχέδιά του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε προϊόντα από τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις απειλές «θεμελιωδώς απαράδεκτες», ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τις χαρακτήρισε «εντελώς λανθασμένες».

Τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων ανταποδοτικών δασμών και ευρύτερων οικονομικών κυρώσεων κατά των ΗΠΑ. Ένα πιθανό εργαλείο είναι ο Μηχανισμός Αντι-Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά και να τις αποκλείσει από δημόσιους διαγωνισμούς.

«Συντετριμμένοι» οι Γροιλανδοί

Για τη Γροιλανδία —ένα τεράστιο νησί με μόλις 57.000 κατοίκους— η απειλή αμερικανικής κατάληψης την έφερε στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής θύελλας. Χιλιάδες Γροιλανδοί διαδήλωσαν το Σάββατο στο Νουούκ, ενώ περίπου 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη.

Σε συνέντευξή της στο CNBC, η υπουργός Επιχειρηματικότητας της Γροιλανδίας, Νάαζα Νατάνιελσεν, δήλωσε ότι το νησί αισθάνεται «αποσβολωμένο» και «συντετριμμένο».

«Το να βρεθούμε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας καταιγίδας που μας αντιμετωπίζει σαν προϊόν ή ακίνητο προς απόκτηση είναι εξαιρετικά δύσκολο — για να μην αναφερθούμε στις απειλές στρατιωτικής δράσης και πραγματικής κατοχής της χώρας μας», είπε.

Αργότερα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη και αμερικανική εισβολή. «Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», ανέφερε.

Αντιδράσεις Ευρωπαίων ηγετών στο Νταβός

Καθώς τα γεγονότα εξελίσσονταν, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Ο ένας μετά τον άλλον προειδοποιούσαν για τις συνέπειες της ρητορικής και των ενεργειών του Τραμπ στη διατλαντική συμμαχία.

Ο Μακρόν προειδοποίησε για μια μετάβαση σε «έναν κόσμο χωρίς κανόνες» και τόνισε ότι η Ευρώπη δεν θα εκφοβιστεί από «νταήδες». Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι «η παλιά τάξη πραγμάτων δεν πρόκειται να επιστρέψει» και ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική».

Ο Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο ζήτημα της Γροιλανδίας, αναμένεται να μιλήσει στο Νταβός αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

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