Ρούτε από Νταβός: Έπαινοι για Τραμπ και αφωνία για τη Γροιλανδία

«Το κύριο πρόβλημά μας τώρα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία», υποστήριξε ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από το Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, παίρνοντας αποστάσεις από τους Ευρωπαίους ηγέτες που εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι επικεντρωνόμαστε, φυσικά, στη Γροιλανδία, επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί φιλικά. Αλλά το κύριο ζήτημα τώρα δεν είναι η Γροιλανδία. Το κύριο ζήτημα είναι η Ουκρανία», δήλωσε ο Ρούτε, ο οποίος φάνηκε ανήσυχος για το ενδεχόμενο η Ευρώπη να χάσει τον προσανατολισμό της, «εστιάζοντας τόσο πολύ σε άλλα ζητήματα».

Υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σταθερά στο επίκεντρο, λέγοντας ότι «τη στιγμή που μιλάμε, ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία», ενώ τόνισε πως η χώρα έχει «ζωτική σημασία» για την ευρωπαϊκή και αμερικανική ασφάλεια.

Αρνήθηκε, μάλιστα, να σχολιάσει δημοσίως τις γεωπολιτικές εντάσεις που έχει προκαλέσει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, είπε: «Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι εργάζομαι πάνω σε αυτό το ζήτημα παρασκηνιακά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δημόσια».

Και πάλι σύμφωνα με το πρακτορείο σημείωσε ακόμη: «Ο πρόεδρος Τραμπ και άλλοι ηγέτες έχουν δίκιο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να προστατεύσουμε την Αρκτική από τη ρωσική και την κινεζική επιρροή» και προσέθεσε: «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, διασφαλίζοντας ότι συλλογικά θα υπερασπιστούμε την περιοχή της Αρκτικής».

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο Ρούτε είπε ακόμα: «Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί, γιατί μας έχει αναγκάσει στην Ευρώπη να αναλάβουμε τις συνέπειες και να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας».

Σημείωσε, δε, πως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα». Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό – ανέφερε – να περιμένουν από την Ευρώπη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες.

Κλείνοντας σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση, είναι «απόλυτα πεπεισμένος» ότι «χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ, ώστε να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο».