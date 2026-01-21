ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία το Δεκέμβριο του 2025 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, 417.534 άτομα (45,6%) παραμένουν άνεργοι για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ 498.355 άτομα (54,4%) είναι εγγεγραμμένα για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Η κατανομή κατά φύλο δείχνει ότι οι άνδρες ανέρχονται σε 326.940 άτομα (35,7%) και οι γυναίκες σε 588.949 άτομα (64,3%). Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, η ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 276.140 άτομα (30,1%).
Σε επίπεδο εκπαιδευτικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των μεταδευτεροβάθμιων σπουδών) αποτελούν την πλειονότητα των ανέργων, με 445.725 άτομα (48,7%).
Αναφορικά με τις περιφέρειες της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τους υψηλότερους αριθμούς ανέργων, με 266.328 άτομα (29,1%) και 168.312 άτομα (18,4%) αντίστοιχα.
Επιδοτούμενοι άνεργοι
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε σε 248.396 άτομα. Από αυτά, 122.564 άτομα (49,3%) ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών επιδοτούμενων, ενώ 125.832 άτομα (50,7%) αποτελούν εποχικούς εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα.
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι επιδοτούμενοι άνεργοι παρουσίασαν μείωση 14.152 ατόμων (-5,4%), ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκε σημαντική αύξηση 92.741 ατόμων (59,6%).
Η κατανομή κατά φύλο δείχνει ότι οι άνδρες ανέρχονται σε 102.967 άτομα (41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 άτομα (58,5%).
Αναλυτικά, οι επιδοτούμενοι άνεργοι κατανέμονται ως εξής:
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Κοινοί άνεργοι: 110.795 άτομα (44,6%)
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Οικοδόμοι: 1.541 άτομα (0,6%)
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Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων: 125.832 άτομα (50,7%)
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Εποχικοί λοιποί (αγροτικά): 8.561 άτομα (3,4%)
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Εκπαιδευτικοί: 1.614 άτομα (0,6%)
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Λοιποί επιδοτούμενοι: 53 άτομα (0,0%)