ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία το Δεκέμβριο του 2025 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι

Στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καταγράφηκαν για τον Δεκέμβριο του 2025 συνολικά 915.889 εγγεγραμμένοι άνεργοι. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μείωση κατά 61.798 άτομα (-6,3%) σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 21.824 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Νοέμβριο 2025.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, 417.534 άτομα (45,6%) παραμένουν άνεργοι για 12 μήνες ή περισσότερο, ενώ 498.355 άτομα (54,4%) είναι εγγεγραμμένα για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Η κατανομή κατά φύλο δείχνει ότι οι άνδρες ανέρχονται σε 326.940 άτομα (35,7%) και οι γυναίκες σε 588.949 άτομα (64,3%). Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, η ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, με 276.140 άτομα (30,1%).

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των μεταδευτεροβάθμιων σπουδών) αποτελούν την πλειονότητα των ανέργων, με 445.725 άτομα (48,7%).

Αναφορικά με τις περιφέρειες της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τους υψηλότερους αριθμούς ανέργων, με 266.328 άτομα (29,1%) και 168.312 άτομα (18,4%) αντίστοιχα.

Επιδοτούμενοι άνεργοι

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε σε 248.396 άτομα. Από αυτά, 122.564 άτομα (49,3%) ανήκουν στην κατηγορία των κοινών ανέργων και λοιπών επιδοτούμενων, ενώ 125.832 άτομα (50,7%) αποτελούν εποχικούς εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, οι επιδοτούμενοι άνεργοι παρουσίασαν μείωση 14.152 ατόμων (-5,4%), ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 σημειώθηκε σημαντική αύξηση 92.741 ατόμων (59,6%).

Η κατανομή κατά φύλο δείχνει ότι οι άνδρες ανέρχονται σε 102.967 άτομα (41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 άτομα (58,5%).

Αναλυτικά, οι επιδοτούμενοι άνεργοι κατανέμονται ως εξής: