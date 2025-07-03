ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ευρωαγορές: Κέρδη λόγω των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση των ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
20:05 - 03 Ιουλ 2025

Ευρωαγορές: Κέρδη λόγω των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη 3 Ιουλίου μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ για την προσθήκη 147.000 θέσεων εργασίας τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν 110.000 νέες θέσεις.

Το θετικό αυτό δεδομένο ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην παγκόσμια οικονομία και οδήγησε σε άνοδο των ευρωπαϊκών δεικτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο 0,47% στις 543,76 μονάδες.

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,55% στις 8.823,20 μονάδες, ο Γερμανικός DAX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,47% κλείνοντας στις 23.902,19 μονάδες και ο CAC 40 της Γαλλία έκλεισε σημειώνοντας άνοδο 0,21% στις 7.754,55.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,40% στις 39.943,15 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,86% στις 14.165,80 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI με σημείωσε μεγάλη άνοδο 1,60% κλείνοντας στις 7.754,57 μονάδες.

Η ανακοίνωση των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών, μειώνοντας τις ανησυχίες για πιθανή ύφεση και ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομία. Η θετική αυτή αντίδραση στις αγορές υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της.

Αντίστοιχα και οι αμερικανικές αγορές σημείωσαν άνοδο, με τους τομείς που επωφελήθηκαν να περιλαμβάνονται οι τράπεζες και οι εταιρείες ταξιδιών, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, υποδηλώνοντας προσδοκίες για καθυστέρηση στη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ

Το ευρώ υποχώρησε έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, τα οποία υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η ισχυρή αυτή επίδοση ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), με αποτέλεσμα το δολάριο να ενδυναμωθεί. Αντιθέτως, το ευρώ υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 1,14 δολαρίων, επηρεαζόμενο από την αβεβαιότητα γύρω από την οικονομία της Ευρωζώνης και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η ενίσχυση του δολαρίου και η πτώση του ευρώ αντικατοπτρίζουν τις διαφοροποιήσεις στις νομισματικές πολιτικές των δύο κεντρικών τραπεζών, με την Fed να κινείται προς μια πιο περιοριστική στάση λόγω της ισχυρής αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ η ΕΚΤ αντιμετωπίζει προκλήσεις στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ