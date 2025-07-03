ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και την κατάσταση του κράτους δικαίου στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
19:35 - 03 Ιουλ 2025

UBS: Ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και την κατάσταση του κράτους δικαίου στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Η UBS Asset Management δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα που αποκαλύπτει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των επενδυτών σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο στους τρεις διαχειριστές συναλλαγματικών ισοτιμιών φοβούνται ότι η ανεξαρτησία της Fed κινδυνεύει, ενώ σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι το κράτος δικαίου στις ΗΠΑ μπορεί να επιδεινωθεί. Αυτές οι ανησυχίες επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους.

Η έρευνα της UBS αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις της στις αγορές. Η ανεξαρτησία της Fed και η κατάσταση του κράτους δικαίου αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εμπιστοσύνη στις αμερικανικές αγορές και το δολάριο. Οι επενδυτές προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, μειώνοντας την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και ενισχύοντας τα αποθεματικά τους σε χρυσό, αναζητώντας ασφάλεια σε έναν αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό τοπίο.

Επιπτώσεις στις αγορές και το δολάριο

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλήξει τόσο το δολάριο όσο και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Επιπλέον, οι πιέσεις προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων και οι ανορθόδοξες προτάσεις για τον έλεγχο του αυξανόμενου χρέους των ΗΠΑ εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε αναθεώρηση των στρατηγικών επενδύσεων και σε αναζήτηση εναλλακτικών ασφαλών καταφυγίων.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, το 80% των ερωτηθέντων αναμένει ότι το δολάριο θα παραμείνει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ωστόσο, το 29% σχεδιάζει να μειώσει την έκθεσή του σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ το 52% των κεντρικών τραπεζών σκοπεύει να αυξήσει τα αποθεματικά χρυσού. Επιπλέον, το 39% σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό του χρυσού που διατηρεί εγχώρια, κυρίως λόγω του κινδύνου κυρώσεων.

Ανάδειξη του χρυσού ως εναλλακτική

Η UBS προβλέπει ότι ο χρυσός θα προσελκύσει περαιτέρω ενδιαφέρον ως ασφαλές καταφύγιο. Το 52% των κεντρικών τραπεζών σκοπεύει να αυξήσει τα αποθεματικά του χρυσού το επόμενο έτος, αντανακλώντας την ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών και την αναζήτηση ασφάλειας σε περιόδους αβεβαιότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2025 - 19:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκπρ. Πυροσβεστικής για τη φωτιά μεταξύ Πικερμίου – Σπάτων: Δίνουμε μάχη, εκκένωση οικισμών, 51 απεγκλωβισμοί
Ειδήσεις

Εκπρ. Πυροσβεστικής για τη φωτιά μεταξύ Πικερμίου – Σπάτων: Δίνουμε μάχη, εκκένωση οικισμών, 51 απεγκλωβισμοί

Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη στο Άγιο Όρος 4 και 5 Ιουλίου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη στο Άγιο Όρος 4 και 5 Ιουλίου

Στο Λαύριο θα δένουν τα πλοία λόγω της πυρκαγιάς στη Ραφήνα - Κανονικά οι πτήσεις στο ΔΑΑ
Ειδήσεις

Στο Λαύριο θα δένουν τα πλοία λόγω της πυρκαγιάς στη Ραφήνα - Κανονικά οι πτήσεις στο ΔΑΑ

ΕΛΙΑΜΕΠ: Νέα Γενική Διευθύντρια η Δρ. Έλενα Λαζάρου
Επιχειρήσεις

ΕΛΙΑΜΕΠ: Νέα Γενική Διευθύντρια η Δρ. Έλενα Λαζάρου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Ειδήσεις

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια
Ναυτιλία

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ
Ειδήσεις

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ