UBS: Ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και την κατάσταση του κράτους δικαίου στις ΗΠΑ

Η UBS Asset Management δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα που αποκαλύπτει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των επενδυτών σχετικά με την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) και την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, δύο στους τρεις διαχειριστές συναλλαγματικών ισοτιμιών φοβούνται ότι η ανεξαρτησία της Fed κινδυνεύει, ενώ σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι το κράτος δικαίου στις ΗΠΑ μπορεί να επιδεινωθεί. Αυτές οι ανησυχίες επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων τους.

Η έρευνα της UBS αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και τις επιπτώσεις της στις αγορές. Η ανεξαρτησία της Fed και η κατάσταση του κράτους δικαίου αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την εμπιστοσύνη στις αμερικανικές αγορές και το δολάριο. Οι επενδυτές προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους, μειώνοντας την έκθεσή τους σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και ενισχύοντας τα αποθεματικά τους σε χρυσό, αναζητώντας ασφάλεια σε έναν αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό τοπίο.

Επιπτώσεις στις αγορές και το δολάριο

Οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν πλήξει τόσο το δολάριο όσο και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Επιπλέον, οι πιέσεις προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων και οι ανορθόδοξες προτάσεις για τον έλεγχο του αυξανόμενου χρέους των ΗΠΑ εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε αναθεώρηση των στρατηγικών επενδύσεων και σε αναζήτηση εναλλακτικών ασφαλών καταφυγίων.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, το 80% των ερωτηθέντων αναμένει ότι το δολάριο θα παραμείνει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Ωστόσο, το 29% σχεδιάζει να μειώσει την έκθεσή του σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ το 52% των κεντρικών τραπεζών σκοπεύει να αυξήσει τα αποθεματικά χρυσού. Επιπλέον, το 39% σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό του χρυσού που διατηρεί εγχώρια, κυρίως λόγω του κινδύνου κυρώσεων.

Ανάδειξη του χρυσού ως εναλλακτική

Η UBS προβλέπει ότι ο χρυσός θα προσελκύσει περαιτέρω ενδιαφέρον ως ασφαλές καταφύγιο. Το 52% των κεντρικών τραπεζών σκοπεύει να αυξήσει τα αποθεματικά του χρυσού το επόμενο έτος, αντανακλώντας την ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών και την αναζήτηση ασφάλειας σε περιόδους αβεβαιότητας.