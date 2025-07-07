Αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης η 89η ΔΕΘ

Με στόχο να αναδείξει όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν, υπό την αιγίδα των Επιμελητηρίων τους, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), συνδιοργανώνει -το τριήμερο 6-8 Σεπτεμβρίου 2025- σειρά εκδηλώσεων καθώς και τη Γενική της Συνέλευση, ενώ παράλληλα γιορτάζει μαζί με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η σχετική απόφαση ελήφθη στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής.

«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κλείνει 100 χρόνια προσφοράς στην πόλη και τον νομό, διατηρώντας πάντα ύψιστη αξία του, για ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σκοπός του είναι οι επιχειρήσεις μέλη του, να γίνουν πιο εξωστρεφείς και παράλληλα να αναβαθμίσει τις θεσμικές σχέσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα προς όφελος του επιχειρείν της Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.

«Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας εκφράζοντας τον θεσμικό της ρόλο και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ανάδειξη των επιχειρήσεων, φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, στοχεύει στην προβολή των επιχειρήσεων οι οποίες θα συμμετέχουν στα περίπτερα των Επιμελητήριων από όλη την χώρα. Παράλληλα, ως ΚΕΕΕ, θα τιμήσουμε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το οποίο κλείνει 100 χρόνια προσφοράς και αγώνων στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα» ανέφερε στην δήλωσή του ο πρόεδρος ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς.