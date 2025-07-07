ΚΕΠΕ: Μειώθηκε στο 28,92% ο δείκτης «φόβου» τον Ιούνιο

Ο δείκτης «φόβου» σημείωσε πτώση περίπου 4% τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με το Μάιο του ίδιου έτους, σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Αρχικά, ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) που καταρτίζει το ΚΕΠΕ σημείωσε πτώση, σε σχέση με το Μάρτιο, σε συνέχεια της ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ και μιας τάσης ήπιας διόρθωσης προς τα κάτω που φαίνεται να χαρακτηρίζει την πορεία του μετά το πλέον πρόσφατο μέγιστο που είχε καταγραφεί.

Σε αυτή τη βάση, η πιο πιθανή ερμηνεία μοιάζει να είναι η συγκράτηση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, με ασαφείς ενδείξεις αναφορικά με τις προοπτικές για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. Η αναφερόμενη ασάφεια συνδέεται ενδεχομένως με την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των γεωπολιτικών κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Μείωση περίπου 4% του δείκτη «φόβου» KEPE GRIV

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV μειώθηκε τον Ιούνιο του 2025, φτάνοντας το 28,92% στις 30/6/2025 από το 32,80% στις 30/5/2025. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 30,74% τον Ιούνιο του 2025 από 33,74% το Μάιο του 2025. Ο δείκτης επέστρεψε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,95%.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.