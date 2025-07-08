Ευρωαγορές: Θετικό πρόσημο παρά την απειλή δασμών - Οι επενδυτές αναμένουν συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ

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Οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζονται «ατάραχες» απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επαναφέρει δασμούς σε χώρες που δεν έχουν ακόμη υπογράψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο 0,41% στις 545,72 μονάδες. Στις επιμέρους κύριες αγορές, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,50% στις 24.193,11 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,56% στις 7.766,71 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,54% στις 8.854,18 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,67% και διαμορφώθηκε στις 40.182,62 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX σημείωσε απώλειες 0,11% στις 14.058,90 μονάδες.

Η αντίδραση των επενδυτών δείχνει ότι οι αγορές δεν θεωρούν άμεση ή ουσιαστική απειλή τους δασμούς και προεξοφλούν είτε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, είτε ότι τα μέτρα θα έχουν περιορισμένη επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Πάντως, παρότι οι παγκόσμιες μετοχές δείχνουν να διαχειρίζονται ψύχραιμα τις τελευταίες ανακοινώσεις των ΗΠΑ για δασμούς, το κόστος δανεισμού αυξάνεται σημαντικά.

Άνοδος αποδόσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου — σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη - αυξήθηκε κατά πάνω από 4 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 2,65%. Επιπλέον, η απόδοση του βρετανικού 10ετούς ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,64%.

Τέλος, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury σημείωσε άνοδο 3 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 4,42%.

Η αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων αντανακλά τις προσδοκίες για παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα και ενδεχόμενες δημοσιονομικές πιέσεις, καθώς οι αγορές ζυγίζουν τις γεωπολιτικές και εμπορικές εξελίξεις.

Η Lizzy Galbraith, ανώτερη πολιτική οικονομολόγος στην Aberdeen, δήλωσε στο CNBC ότι οι δασμοί των ΗΠΑ σε 14 χώρες, όπως ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, ήταν υψηλότεροι από τις προσδοκίες, ωστόσο οι αγορές παραμένουν σταθερές, βασιζόμενες στην ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε χαμηλότερους συντελεστές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αισιόδοξη για την επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας-πλαισίου ώστε να αποφευχθούν επιπλέον δασμοί», τόνισε η Γκάλμπρεϊθ.

Η αισιοδοξία ενισχύεται από την ενημέρωση που έκανε ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μαρός Σέφτσοβιτς, στους Ευρωπαίους πρέσβεις, σύμφωνα με την οποία μια προσωρινή συμφωνία θα μπορούσε να διατηρήσει έναν βασικό δασμό 10% ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη μια τέτοια ρύθμιση, κάτι που διατηρεί την αβεβαιότητα για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Μείωση 0,2% αναμένεται στα εταιρικά κέρδη της Ευρώπης για το β’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις αναλυτών, τα εταιρικά κέρδη των ευρωπαϊκών εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να σημειώσουν πτώση 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η υποχώρηση αυτή έρχεται εν μέσω: