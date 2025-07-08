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Κικίλιας: Αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα
Πολιτική
19:20 - 08 Ιουλ 2025

Κικίλιας: Αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, σχολιάζοντας την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στην Ελλάδα από τις μεταναστευτικές ροές μέσω Λιβύης προς την Κρήτη, τόνισε ότι: «αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, η κυβέρνηση θα λάβει σκληρότερα μέτρα».

Ο Κικίλιας τόνισε ότι η νέα αυτή μεταναστευτική διαδρομή μέσω της Λιβύης είναι διαφορετικής φύσης από εκείνη του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρόκειται για μεγάλη απόσταση ανοιχτής θάλασσας – της τάξης των 100 έως 200 ναυτικών μιλίων – γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές επιλογές του Λιμενικού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται για 2-3 ή 5 ναυτικά μίλια, αλλά για 100 ή 200 ναυτικά μίλια ανοιχτής θάλασσας. Εκεί είναι αδύνατο να κάνεις οτιδήποτε άλλο πέραν της έρευνας και διάσωσης.»

Ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι τυχόν διαφορετική διαχείριση σε τέτοιες συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, με διπλωματικές ή και επιχειρησιακές προεκτάσεις.

Ο Κικίλιας συνέδεσε το μεταναστευτικό πρόβλημα με την ευρύτερη αστάθεια στη Λιβύη, κάνοντας λόγο για πιέσεις που ασκούνται από πολέμαρχους και τον στρατάρχη Χαφτάρ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Από τον Χαφτάρ μέχρι τον τελευταίο πολέμαρχο της περιοχής, φαίνεται να ζητείται μια διαφορετική αντιμετώπιση από την Ε.Ε.», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην Τουρκία, τονίζοντας ότι υπάρχει συντονισμένη πίεση προς τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης, με την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή.

Ο υπουργός επαίνεσε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο επιχειρεί, όπως είπε, σε εξαιρετικά δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας συνεχείς προκλήσεις και αυξημένα φορτία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Πέρα από το μεταναστευτικό, ο Κικίλιας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που απασχόλησε την επικαιρότητα. Χαιρέτισε τη στάση του Πρωθυπουργού: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και θεωρώ πολύ θαρραλέο, πολύ ντόμπρο και πολύ σωστό το ότι ο Πρωθυπουργός βγήκε ο ίδιος και είπε “αποτύχαμε στο συγκεκριμένο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας ότι διαφοροποιήθηκε από πρακτικές συγκάλυψης και υπερασπίστηκε την ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

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