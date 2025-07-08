Κωνσταντοπούλου για Μητσοτάκη: Η Ευθύνη είναι ζήτημα υποδείγματος!

Η Πλεύση Ελευθερίας με ανακοίνωση της τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τα 6 χρόνια από την ορκωμοσία του ως Πρωθυπουργού, δήλωσε σήμερα ότι «δεν αποφεύγει την ευθύνη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άφησε να πέσει κάτω η δήλωση αυτή, καθώς σήμερα η ΝΔ ψήφισε κατά της άρσης της ασυλίας των βουλευτών της για τη μήνυση της Μαρίας Καρυστιανού: «Είναι ζήτημα παραδείγματος και υποδείγματος τα πολιτικά πρόσωπα να ΜΗΝ κάνουν χρήση προνομίων και ασυλιών!», τόνισε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα ανοιχτά ζητήματα διαπλοκής Εκτελεστικής και Δικαστικής Εξουσίας, αλλά και ανήγγειλε σημαντικές ανακοινώσεις που πρόκειται να κάνει η Πλεύση Ελευθερίας στις 17 Ιουλίου 2025, Ημέρα της Διεθνούς Δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας:

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε άμεσα στη δήλωση του Πρωθυπουργού περί ευθύνης και σε αντιπαραβολή με όσα έγιναν σήμερα στην Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, όπου η ΝΔ ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ, που κουκούλωσαν τις ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου κλείνοντας άρον άρον την Επιτροπή, δήλωσε:

«Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή τα 6 χρόνια από την ορκωμοσία του ως Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι «δεν αποφεύγει την ευθύνη.

Στην πραγματικότητα, κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει την ευθύνη, για να συγκαλύψει τις ευθύνες, για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους δικούς του από την απόδοση ευθυνών: από τη λογοδοσία και από τη Δικαιοσύνη.

Χθες, οι συγγενείς των θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών και η Μαρία Καρυστιανού, κατέθεσαν πάνω από 1.300.000 υπογραφές πολιτών, για να πάψει το καθεστώς της Ασυλίας και της Ατιμωρησίας των Βουλευτών και των Υπουργών.

Σήμερα, στην Ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, για την άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ που κουκούλωσαν τις ευθύνες Τριαντόπουλου, κλείνοντας άρον άρον την Επιτροπή, η ΝΔ ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας, κατά της έρευνας, ενώ και κάποια κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν παρών.

Δεν είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Νόμου;

Δεν πρέπει όλοι και όλες να λογοδοτούμε στον ίδιο δικαστή;

Δεν είναι ζήτημα παραδείγματος και υποδείγματος τα πολιτικά πρόσωπα να μην κάνουν χρήση προνομίων και ασυλιών;

Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω απ’ το δάχτυλό σας.

Είναι ντροπή να βάζετε τον έναν μετά τον άλλον τους υπόλογους βουλευτές σας, να κρύβονται ή να κρύβουν τους συναδέλφους τους και έτσι όπως υπολογίζω τις Προανακριτικές και τις Εξεταστικές Επιτροπές, στο τέλος δεν θα έχετε άλλους για να καλύψουν τους υπόλογους.

Η ευθύνη είναι ζήτημα παραδείγματος.

Η Πλεύση Ελευθερίας ζητά τη λογοδοσία, ζητά τον έλεγχο των βουλευτών που έδρασαν για να κουκουλώσουν τις ευθύνες Τριαντόπουλου.

Και υπογραμμίζει ότι ο “φυσικός δικαστής”, το Δικαστικό Συμβούλιο στο οποίο θα πήγαινε υποτίθεται η υπόθεση Τριαντόπουλου, στις 11 Απριλίου, πριν 3 μήνες, έχουμε 8 Ιουλίου, έχουν περάσει 3 μήνες και Δικαστικό Συμβούλιο δεν υπάρχει, διότι η κλήρωση που έγινε με χίλια ζόρια και την προκαλέσαμε εμείς ήταν άκυρη, αφού 4 από τα 10 πρόσωπα που κληρώθηκαν είχαν κωλύματα.

Αύριο εξετάζονται στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, Αρεοπαγίτες, προκειμένου να προαχθούν από την Κυβέρνηση στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Προσδοκούν δηλαδή αναβίβαση. Προσδοκούν προαγωγή από την Κυβέρνηση, η οποία την ίδια στιγμή προσδοκά ευμενή μεταχείριση για τις- ων ουκ έστιν αριθμός- ποινικές δικογραφίες που σχηματίζονται και διαβιβάζονται μετ’ εμποδίων στη Βουλή, για ποινικές ευθύνες Κυβερνητικών προσώπων.

Η Δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει συνδέσει την ύπαρξη και την δράση της με την απόδοση Δικαιοσύνης.

Η Πλεύση Ελευθερίας θα διεκδικήσει Δικαιοσύνη μέχρι τέλους.

Και, την επόμενη Πέμπτη, 17 Ιουλίου, την Ημέρα της Διεθνούς Δικαιοσύνης, Ημέρα ίδρυσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θα κάνουμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις!

Εν αναμονή.»