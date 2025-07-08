ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εντάλματα σύλληψης για ηγέτες των Ταλιμπάν
Ειδήσεις
19:17 - 08 Ιουλ 2025

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εντάλματα σύλληψης για ηγέτες των Ταλιμπάν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη εντάλματα σύλληψης για δύο κορυφαίους αξιωματούχους των Ταλιμπάν, κατηγορώντας τους για δίωξη κοριτσιών και γυναικών στο Αφγανιστάν.

Ο Χαϊμπατουλάχ Ακουντζάντα, ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, και ο Αμπντούλ Χακίμ Χακάνι, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ταλιμπάν, είναι ύποπτοι για να έχουν διαπράξει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δίωξης για λόγους φύλου εναντίον κοριτσιών, γυναικών και άλλων προσώπων που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική των Ταλιμπάν σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Δημήτρης Καιρίδης νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
Πολιτική

Ο Δημήτρης Καιρίδης νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

Το PKK ξεκινά την παράδοση όπλων την Παρασκευή 11/7 στην πόλη Σουλεϊμανίγια
Ειδήσεις

Το PKK ξεκινά την παράδοση όπλων την Παρασκευή 11/7 στην πόλη Σουλεϊμανίγια

ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πολιτική καταδίκη της επιλογής Μητσοτάκη να «μπαζώσει» την αλήθεια
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η ψήφος μας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πολιτική καταδίκη της επιλογής Μητσοτάκη να «μπαζώσει» την αλήθεια

ΕΤΑΔ: Νέα εποχή για το ιστορικό «Ξενία Ουρανούπολης» - Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μακροχρόνιας εκμίσθωσης
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Νέα εποχή για το ιστορικό «Ξενία Ουρανούπολης» - Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μακροχρόνιας εκμίσθωσης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει
Ειδήσεις

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Καύσωνας &amp; Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες
Υγεία

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις
Magazino

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού
Υγεία

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ