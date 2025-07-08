Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Εντάλματα σύλληψης για ηγέτες των Ταλιμπάν

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη εντάλματα σύλληψης για δύο κορυφαίους αξιωματούχους των Ταλιμπάν, κατηγορώντας τους για δίωξη κοριτσιών και γυναικών στο Αφγανιστάν.

Ο Χαϊμπατουλάχ Ακουντζάντα, ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, και ο Αμπντούλ Χακίμ Χακάνι, πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ταλιμπάν, είναι ύποπτοι για να έχουν διαπράξει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της δίωξης για λόγους φύλου εναντίον κοριτσιών, γυναικών και άλλων προσώπων που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική των Ταλιμπάν σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου.