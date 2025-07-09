Κέρδη στις Ευρωαγορές με τον αμυντικό κλάδο να ξεχωρίζει

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Στα «πράσινα» έκλεισαν οι Ευρωαγορές την Τετάρτη (9/7), με τον αμυντικό κλάδο να ξεχωρίζει, o οποίος έπιασε στιγμιαία ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 0,78%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,30% στις 24.521,93 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άλμα 1,44% στις 7.878,46 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με ήπια κέρδη 0,15% στα 8.867,02 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε ράλι 1,24% στις 14.254,40 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε ανοδικά κατά 1,59% στις 40.821,31 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,75% στις 7.791,75 μονάδες.