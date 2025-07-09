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Νέους «πονοκεφάλους» προκαλεί στην κυβέρνηση το Μεταναστευτικό – Αδιάκοπες οι ροές προς την Κρήτη
Πολιτική
19:52 - 09 Ιουλ 2025

Νέους «πονοκεφάλους» προκαλεί στην κυβέρνηση το Μεταναστευτικό – Αδιάκοπες οι ροές προς την Κρήτη

Γιώργος Ραυτόπουλος
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Σε αχαρτογράφητα νερά κινείται το Mεταναστευτικό, με την κυβέρνηση να αδυνατεί - τουλάχιστον προς το παρόν - να διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταφθάνουν στην Κρήτη από τη Λιβύη.

Αναλυτικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής, την αναστολή της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου για μετανάστες προερχόμενους από την Βόρεια Αφρική.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, ο οποίος «εκδιώχθηκε» την Τρίτη (8/7) κακήν κακώς απόν τον Χαφτάρ από την Ανατολική Λιβύη, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης.

Όλα αυτά, τη στιγμή που «βουλιάζει» η Κρήτη, καθώς έχει υποδεχτεί ήδη χιλιάδες μετανάστες-πρόσφυγες (σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις 2.000 από το Σαββατοκύριακο έως σήμερα), ενώ υπάρχουν αναφορές ότι χιλιάδες βρίσκονται ακόμη στα λιμάνια της Λιβύης περιμένοντας την αναχώρησή τους. Το πρόβλημα είναι μεγάλο καθώς η Κρήτη δεν διαθέτει τις κατάλληλες δομές για να φιλοξενήσει τους ανθρώπους που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Ένα μέρος των μεταναστών έχοει οδηγηθεί ή αναμένεται να μεταφερθεί προσεχώς σε δομές της Αττικής, όπως σε εκείνη της Μαλακάσας. Να σημειωθεί ότι το νησί δέχεται σταθερά αυξημένες ροές κατά τη διάρκεια των τελευταιών μηνών, οι οποίες ωστόσο τις τελευταίες μέρες πολλαπλασιάστηκαν.

Επιπλέον, πέραν της απόφασης για το άσυλο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας κλειστής δομής στην Κρήτη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία δεύτερη. Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιηθούν πιθανότατα χώροι στρατοπέδων. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε επίσης για μία ακόμη φορά τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως όποιος μπαίνει παράνομα θα κρατείται.

Αιφνιδιασμένη η κυβέρνηση

Είναι φανερό πάντως ότι οι ελληνικές αρχές φαίνεται να πιάστηκαν στον «ύπνο», αναφορικά με τη διαχείριση των αυξημένων ροών. Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης προτίμησε να επενδύσει σε μέτρα επικοινωνιακού χαρακτήρα, επιμένοντας πώς θα αυξηθούν οι απελάσεις και ότι σε διαφορετική περίπτωση, οι παράτυποι μετανάστες θα παραμείνουν κρατούμενοι στις φυλακές. Ωστόσο είναι κοινό μυστικό το γεγονός ότι στις φυλακές δεν υπάρχει χώρος και ότι επιστροφές είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθούν εφόσον δεν συνεργάζονται οι τρίτες χώρες.

Ακολούθησε η παραίτηση Βορίδη λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όχι αλλαγή κατεύθυνσης, καθώς ο Θάνος Πλεύρης επιλέχθηκε ως διάδοχός του για να τηρήσει τη γραμμή του προκατόχου του. Έπειτα, αποφασίστηκε η αποστολή φρεγατών για επιτήρηση της θαλάσσιας οδού, το οποίο θεωρείται επίσης ένα μη αποδοτικό μέτρο, ενώ αν υπάρξει νέα «Πύλος» η χώρα θα βρεθεί εκ νέου σε πολύ δύσκολη θέση. Σε γενικές γραμμές, οι προσπάθειες να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια επιτυχίας.

Αντιδράσεις εντός ΝΔ και νέα μέτωπα

Εντωμεταξύ η πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση βρίσκει αντίθετους ακόμη και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος κατέχει ειδικό βάρος λόγω της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανάλογο πόστο διαφοροποίησε τη θέση του για δεύτερη φορά εντός ολίγων ημέρων κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του παρέμβασης στα Παραπολιτικά. Αποστάσεις πήρε προς έκπληξη πολλών και η πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης Σοφία Βούλτεψη με άρθρο-παρέμβασή της στο thepresident.gr.

Η αδράνεια της κυβέρνησης στη διαχείριση του Μεταναστευτικού της άνοιξε εν τέλει περισσότερα μέτωπα από ότι εκείνη περίμενε. Πλέον, καλείεται να βρει λύση με το θέμα της Λιβύης (τόσο της νόμιμης κυβέρνησης όσο και του Χαφτάρ), να ηρεμήσει τα πνεύματα των τοπικών αρχών στην Κρήτη και να αποκρούσει τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι άφησε την Κρήτη στη μοίρα της, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος της Νέας Αριστεράς την κατηγορεί ότι αναστέλλει τη Σύμβαση της Γενέυης, ενώ στο ζήτημα της Λιβύης αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Facebook και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ανοιχτό παραμένει επίσης το ερώτημα πώς και αν θα βοηθήσουν οι ευρωπαϊκές αρχές την Ελλάδα στη διαχείριση των αυξημένων ροών, οι οποίες φαίνεται να παρακολουθούν με αμηχανία την κατάσταση, χωρίς να είναι σε θέση να αντιδράσουν.

Τέλος, ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η τρίμηνη αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου είναι παράνομη και καλούν την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφασή της.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 08:09
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