Ήπια κέρδη στις Ευρωαγορές – Οι δηλώσεις Τραμπ «βύθισαν» τις μετοχές ημιαγωγών

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών έκλεισαν με ήπια άνοδο την Τρίτη (5/8). με τον δείκτη Stoxx Europe 600 να ενισχύεται κατά 0,13%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,33% στις 23.835,33 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με απώλειες 0,14% στις 7.621,04 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,10% στις 9.137,50 μονάδες.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,15% στις 14.396,04 μονάδες, ο ιταλικός MIB ανέβηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 40.709,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,25% στις 7.710,15 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, αφού προηγουμένως κατέγραφαν άνοδο, έπειτα από δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο CNBC ότι θα ανακοινώσει νέους δασμούς σε ημιαγωγούς και μικροτσίπ, ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Η μετοχή της BE Semiconductor υποχώρησε κατά 2,3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον κλάδο. Η εταιρεία πραγματοποιεί το 18% των συνολικών της εσόδων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις πωλήσεις της στη χώρα να έχουν υπερδιπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.