Μητσοτάκης: 13 μικροδορυφόροι για την Ελλάδα – Κατασκευάζονται από Έλληνες μηχανικούς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο tiktok, ανακοίνωσε την απόκτηση 13 μικροδορυφόρων από την Ελλάδα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως σημείωσε, οι δορυφόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν σε κρίσιμους τομείς, όπως:

Η ασφάλεια και η φύλαξη των συνόρων

Η πολιτική προστασία και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Η παρακολούθηση δασών και αγροτικών καλλιεργειών

Η ποιότητα των υδάτων σε ξηρά και θάλασσα

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει: «Ήξερες ότι η Ελλάδα απέκτησε 13 μικροδορυφόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης; Που θα χρησιμοποιούνται; Ασφάλεια, προστασία των συνόρων, πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές, γεωσκόπιση για δάση και για αγροτικές καλλιέργειες, ποιότητα νερών, σε στεριά και θάλασσα. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις χρήσεις τους. Εχθές στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολύ σύντομα. Σημαντικά κομμάτια τους κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Ελληνίδες και Έλληνες μηχανικούς, κάποιοι μάλιστα, επέστρεψαν επί τούτου στη χώρα. Εδώ κάτι αλλάζει…».

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες, Δευτέρα 4 Αυγούστου, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ICEYE στο Νέο Ψυχικό, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη και λειτουργία δορυφόρων με ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR). Εκεί, είδε από κοντά τους δύο πρώτους μικροδορυφόρους που προγραμματίζεται να εκτοξευθούν σύντομα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως σημαντικό μέρος των δορυφόρων κατασκευάζεται στην Ελλάδα, από Έλληνες μηχανικούς, γεγονός που αναδεικνύει τη συμβολή της εγχώριας τεχνογνωσίας στην υψηλή τεχνολογία.