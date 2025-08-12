ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αβέβαιων προοπτικών
Χρηματιστήρια
19:32 - 12 Αυγ 2025

Κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αβέβαιων προοπτικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωαγορές έκλεισαν ως επί το πλείστον υψηλότερα στις συναλλαγές της Τρίτης (12/8).

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,21% και διαμορφώθηκε στις 547,90 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,13% στις 24.050,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,20% στις 9.147,81 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,71% στις 7.753,42 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,72% και βρίσκεται στις 42.045,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,16% στις 14.879,60 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ανέβηκε κατά 0,13% και έκλεισε στις 7.754,94 μονάδες.

Ο δείκτης ZEW για το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία μειώθηκε κατά 18 μονάδες τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, φτάνοντας τις 34,7 μονάδες, μετά από αύξηση για αρκετούς συνεχόμενους μήνες. Η αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης έχει, επίσης, επιδεινωθεί.

«Οι εμπειρογνώμονες των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι απογοητευμένοι από την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach, σε ανακοίνωσή του. «Οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί, ιδίως για τις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Οι τομείς της μηχανολογίας και των μετάλλων, καθώς και η αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν, επίσης, πληγεί σοβαρά».

Τέλος, οι μετοχές των βρετανικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 0,55% στο Λονδίνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 19:42
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Logismos: Διάθεση 18.750 δωρεάν ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και μέλη του ΔΣ
Ανακοινώσεις

Logismos: Διάθεση 18.750 δωρεάν ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και μέλη του ΔΣ

Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν - Ζελένσκι: Η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν - Ζελένσκι: Η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος: Τι επιτρέπεται και τι όχι
Ειδήσεις

Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος: Τι επιτρέπεται και τι όχι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone
Ειδήσεις

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός
Ειδήσεις

Γερμανία: Υποχωρεί ελαφρώς η πίεση στις τιμές, αλλά ο πληθωριστικός κίνδυνος παραμένει υψηλός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ