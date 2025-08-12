19:18 - 12 Αυγ 2025

Logismos: Διάθεση 18.750 δωρεάν ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και μέλη του ΔΣ

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 26/06/2024 και 25/06/2025, καθώς και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 01/08/2025, εγκρίθηκαν οι όροι του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει. 

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, την 11/08/2025, διατέθηκαν δωρεάν, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, συνολικά 18.750 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία κατά τη συνεδρίαση της 27/03/2025.

Αναλυτικότερα:

  • 16.250 μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους της Εταιρείας.
  • 2.500 μετοχές διατέθηκαν στο Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Κατσάδα.

Η συνολική αξία των ως άνω μετοχών διαμορφώνεται σε 34.687,50€, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 11/08/2025, η οποία ανερχόταν σε 1,85€ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή κτήσης των εν λόγω ιδίων μετοχών για την Εταιρεία ήταν 1,60€ ανά μετοχή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διάθεσης, η Εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές και το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 26/06/2024 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/03/2025, ολοκληρώνεται. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη νέου προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 25.06.2025.

