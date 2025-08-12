Logismos: Διάθεση 18.750 δωρεάν ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και μέλη του ΔΣ

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, την 11/08/2025, διατέθηκαν δωρεάν, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, συνολικά 18.750 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία κατά τη συνεδρίαση της 27/03/2025.
Αναλυτικότερα:
- 16.250 μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους της Εταιρείας.
- 2.500 μετοχές διατέθηκαν στο Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Κατσάδα.
Η συνολική αξία των ως άνω μετοχών διαμορφώνεται σε 34.687,50€, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 11/08/2025, η οποία ανερχόταν σε 1,85€ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή κτήσης των εν λόγω ιδίων μετοχών για την Εταιρεία ήταν 1,60€ ανά μετοχή.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διάθεσης, η Εταιρεία δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές και το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 26/06/2024 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/03/2025, ολοκληρώνεται. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη νέου προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 25.06.2025.