Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν - Ζελένσκι: Η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις 12 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κλήση έγινε από την ουκρανική πλευρά και αφορούσε στις διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Υπενθυμίζοντας ότι οι ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη με πρόοδο σε ορισμένα θέματα, ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία του να αποφέρουν οι επόμενοι γύροι ουσιαστικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επανέλαβε, επίσης, την ετοιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η σύσταση ομάδων εργασίας για τα στρατιωτικά, πολιτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα της διαδικασίας μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της διαδικασίας.

Τέλος, ο Ερντογάν επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Τουρκίας να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.