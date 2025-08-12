Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες που σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τον επόμενο μήνα, κινητοποιούνται, κυρίως, από την εσωτερική πολιτική των αντίστοιχων χωρών τους.

Σε συνέντευξή του στην συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή «Sid & Friends In The Morning», ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει τα σχέδια αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους ως «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητα».

«Είναι συμβολικό και το κάνουν, κυρίως, για έναν λόγο, που είναι η εσωτερική πολιτική τους», ανέφερε ο Ρούμπιο. «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, σε πολλά μέρη της Ευρώπης και στην Ιρλανδία, εδώ και πολύ καιρό η εσωτερική πολιτική τους έχει στραφεί κατά του Ισραήλ και δέχονται μεγάλη εσωτερική πίεση να κάνουν κάτι».

«Η αλήθεια είναι ότι το μέλλον αυτής της περιοχής δεν θα αποφασιστεί από κάποια απόφαση του ΟΗΕ ή κάποιο δελτίο τύπου από έναν πρωθυπουργό ή έναν πρόεδρο κάποιας χώρας Θα αποφασιστεί όταν οι παλαιστινιακές περιοχές δεν θα κυβερνώνται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία, και αυτό είναι η ασφάλεια του Ισραήλ», υποστήριξε ο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος ήταν αυτή που οδήγησε στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους.