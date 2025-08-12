ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»
Ειδήσεις
23:05 - 12 Αυγ 2025

Ρούμπιο: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες που σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης τον επόμενο μήνα, κινητοποιούνται, κυρίως, από την εσωτερική πολιτική των αντίστοιχων χωρών τους.

Σε συνέντευξή του στην συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή «Sid & Friends In The Morning», ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει τα σχέδια αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους ως «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητα».

«Είναι συμβολικό και το κάνουν, κυρίως, για έναν λόγο, που είναι η εσωτερική πολιτική τους», ανέφερε ο Ρούμπιο. «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, σε πολλά μέρη της Ευρώπης και στην Ιρλανδία, εδώ και πολύ καιρό η εσωτερική πολιτική τους έχει στραφεί κατά του Ισραήλ και δέχονται μεγάλη εσωτερική πίεση να κάνουν κάτι».

«Η αλήθεια είναι ότι το μέλλον αυτής της περιοχής δεν θα αποφασιστεί από κάποια απόφαση του ΟΗΕ ή κάποιο δελτίο τύπου από έναν πρωθυπουργό ή έναν πρόεδρο κάποιας χώρας Θα αποφασιστεί όταν οι παλαιστινιακές περιοχές δεν θα κυβερνώνται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά έχει σημασία, και αυτό είναι η ασφάλεια του Ισραήλ», υποστήριξε ο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος ήταν αυτή που οδήγησε στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για τους ομήρους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις
Ειδήσεις

Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα: Επείγουσες εκκενώσεις και δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα
Αυτοδιοίκηση

Χαρδαλιάς: Σημαντική επένδυση €1,8 εκατ. για το κλειστό γυμναστήριο του Μίλωνα

Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς
Ειδήσεις

Ανυποχώρητος ο Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν εγκαταλείπει το Ντονμπάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ειδήσεις

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»
Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ